Stupro di gruppo su una 23enne davanti alla fermata della metro a Roma: è caccia a tre nordafricani

Alla stazione Jonio

La ragazza ha raccontato di essere stata bloccata da due uomini e di essere stata violentata da un terzo

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio a Roma in zona Val Melaina-Tufello. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. L’allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. Avrebbe descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della Procura

I carabinieri hanno subito allertato l’ufficio della Procura della Repubblica dedicato esclusivamente alle violenze sessuali. Una sezione specifica che indaga sui reati a sfondo sessuale. I militari hanno raccolto la confessione della ragazza, ancora in evidente stato di choc, e stanno intensificando i controlli e le verifiche. Questo episodio si aggiunge ad altri recenti casi di violenza a Roma, tra cui lo stupro di un’altra giovane avvenuto nel parco di Tor Tre Teste a fine ottobre, per il quale sono stati eseguiti diversi arresti.

Si cercano le immagini delle telecamere

Le forze dell’ordine e la Procura di Roma stanno attualmente analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione metro Jonio e delle aree circostanti per identificare i tre aggressori. Trattandosi di una struttura pubblica, cioè la metropolitana, la conservazione delle immagini può essere prolungata oltre i termini standard stabiliti per legge (24 ore) nel caso in cui le forze dell’ordine o l’autorità giudiziaria ne facciano esplicita e formale richiesta nell’ambito di un’attività investigativa. Nella fattispecie, il racconto della ragazza parla esplicitamente dell’area adiacente la fermata Jonio. Un quartiere residenziale, e non degradato, che si affaccia verso il cosiddetto “quartiere africano”, con immobili di pregio.

La risultanza delle immagini delle telecamere risulterà decisiva per l’individuazione degli autori del reato. Gli inquirenti sul punto mantengono uno stretto riserbo.