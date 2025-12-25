Storico via libera alle pillole per dimagrire Wegovy: come funziona l’alternativa (pratica e rivoluzionaria) alle iniezioni

Da gennaio negli Usa

Le azioni di Novo Nordisk hanno avuto una clamorosa impennata a Wall Street dopo che la Food and Drug Administration ha approvato il trattamento contro l’obesità in pillole Wegovy. La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia statunitense preposta al controllo di farmaci e alimenti, ha approvato il popolare farmaco anti-obesità GLP-1 Wegovy, da somministrare in forma di pillola per la perdita di peso.

Il via libera alla versione in pillole del Wegovy (semaglutide orale da 25 mg) rappresenta una novità rivoluzionaria in campo medico, perché si tratta del primo farmaco orale della classe dei GLP-1 destinato alla gestione del peso. Sarà disponibile negli Stati Uniti dagli inizi del prossimo anno e, secondo gli studi di Novo Nordisk, è efficace quanto le iniezioni.

Efficacia, costo e modalità d’uso delle compresse Wegovy

Disponibilità: Novo Nordisk ha annunciato che la pillola sarà disponibile nelle farmacie statunitensi entro le prime settimane di gennaio 2026 .

Efficacia: Durante i test clinici, i pazienti che hanno assunto la pillola hanno perso in media il 13,6% del peso corporeo (con punte del 16,6% nei casi di massima aderenza), un risultato paragonabile alla versione iniettabile del farmaco.

Costo: L’azienda ha dichiarato che il dosaggio iniziale sarà disponibile a circa 130 euro al mese tramite alcuni fornitori, con ulteriori dettagli sui prezzi previsti per gennaio.

Modalità d’uso: La pillola deve essere assunta al mattino a stomaco vuoto con un sorso d’acqua. È necessario attendere 30 minuti prima di mangiare o bere per permettere al farmaco di essere assorbito correttamente.

L’impatto sul mercato e l’attesa in Europa

Questa approvazione garantisce a Novo Nordisk un vantaggio competitivo su Eli Lilly, il cui farmaco orale (orforglipron) è ancora in fase di revisione da parte della FDA (una decisione è attesa per la primavera del 2026).

Secondo gli esperti, la disponibilità di una pillola potrebbe abbattere le barriere per i pazienti che hanno timore degli aghi e, potenzialmente, ridurre i costi dei trattamenti contro l’obesità, rendendoli accessibili a una fascia più ampia di popolazione. Gli effetti collaterali rimangono simili a quelli delle iniezioni e includono principalmente nausea e disturbi gastrointestinali.

“In questo modo, i pazienti con obesità e chi vuole perdere peso possono scegliere tra un’iniezione settimanale e una compressa da assumere ogni giorno”, ha affermato Martin Holst Lange, direttore scientifico di Novo nordisk.