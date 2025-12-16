Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Sondaggio Swg per La7 e Enrico Mentana

La verità nei numeri

Sondaggio Mentana, il governo Meloni vola e l’opposizione si riduce a prefisso telefonico: FdI siderale e alleati in salute, crollo M5S e Pd in allerta

Mentre la coalizione di governo cresce in sinergia, con FdI stabile sul primo gradino del podio delle preferenze elettorali, l'abbraccio tra Schlein e Conte si conferma un fallimento che non scalfisce il primato del centrodestra

Politica - di Ginevra Sorrentino - 16 Dicembre 2025 alle 16:16

Il quadro politico italiano consegnato dall’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana parla chiaro: il governo guidato da Giorgia Meloni non è solo solido, ma rappresenta l’unico vero baricentro attorno al quale ruota il consenso degli italiani, piazzandosi al 31%, pur con un lieve calo -–dello 0,2% – rispetto alla scorsa settimana. E in un contesto internazionale turbolento. Oltre che nonostante il consueto tiro al bersaglio mediatico, con Fratelli d’Italia che si conferma il perno insostituibile del sistema, attestandosi a un siderale 31%. Una flessione impercettibile dello 0,2% non intacca minimamente il primato di un partito che, a oltre due anni dal voto, continua a marciare con cifre che per altri restano un miraggio.

Il sondaggio Swg per il Tg La 7 di Mentana: la verità nei numeri

Non solo: i dati registrano un centrodestra in salute, con Lega e Forza Italia che crescono. Infatti, ciò che emerge con forza dal sondaggio Swg per Mentana del 15 dicembre, è l’ottimo stato di salute dell’intera coalizione di centrodestra. Non ci sono travasi di voti verso l’opposizione, ma una vitalità interna che rafforza l’esecutivo. La Lega di Matteo Salvini mette a segno un balzo significativo dello 0,3%, portandosi all’8,4% e scavalcando Forza Italia. Dal canto suo, la forza azzurra guidata da Antonio Tajani non resta a guardare: cresce dello 0,2% e si attesta a un solido 8,1%. Dati, questi ultimi, che certificano come la competizione interna al centrodestra sia sana e costruttiva: con i partner di governo che crescono in sinergia, consolidando una maggioranza che gli elettori percepiscono come compatta e operativa.

FdI stabilmente primo partito e crollo M5S

Di contro, invece, il campo largo si presenta come un campo minato. Dall’altra parte della barricata, infatti, lo scenario è ben diverso. E sebbene il Partito democratico di Elly Schlein faccia registrare una lieve risalita (+0,3%), fermandosi al 22,3%, il dato va letto in controluce con il costante declino dei suoi potenziali alleati. Soprattutto, in considerazione dei risultati del Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che continua a perdere pezzi: un altro -0,2% che lo sprofonda al 12,8%.

Sondaggio Swg Mentana, l’abbraccio fatale tra Schlein e Conte non sortisce effetto

Un dato che si qualifica come la conferma del fatto che l’abbraccio tra Schlein e Conte non produce valore aggiunto, ma solo una redistribuzione interna di un consenso che non riesce a sfondare. Il cosiddetto “campo largo”, insomma, si conferma una somma di debolezze, dove l’unica nota di colore (rosso-verde) è il piccolo scatto di Avs al 6,8%.

Il Terzo Polo in affanno e in debito di consensi

Infine, eccoci all’ultimo dato: quello sull’irrilevanza del sedicente “Terzo Polo”. Lì, dove il panorama dei partiti minori certifica il fallimento del progetto centrista. Azione di Carlo Calenda scende al 3%. Mentre Italia Viva di Matteo Renzi arranca al 2,3%. Numeri da prefisso telefonico che raccontano la difficoltà (e la crisi endemica) di queste formazioni di intercettare il sentiment profondo del Paese, preferendo i salotti tv alla realtà sociale.

Sondaggio Mentana, gli elettori puntano sull’affidabilità

conclusione, allora, stante il dato stabile stabile di Più Europa all’1,4%. E fanalino di coda Noi Moderati, che perde lo 0,1% e si attesta all’1,1%, il termometro di Mentana ci dice che l’Italia ha optato per la serietà e l’affidabilità. Così, mentre la sinistra si perde in liti di posizionamento, la destra di governo continua a rappresentare la casa stabile degli italiani. E con Giorgia Meloni saldamente alla guida di un treno che non accenna a rallentare.

Con il partito a guida Meloni che continua a essere percepito come perno del sistema. Un riferimento stabile, anche quando attorno le carte sul tavolo si rimescolano. Ed è proprio guardando a ciò che accade al di là dei confini politici, che il sondaggio Mentana del 15 dicembre diventa davvero significativo.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Ginevra Sorrentino - 16 Dicembre 2025