Sondaggio, FdI inarrestabile veleggia al 31,1% con Meloni irraggiungibile, leader più amata. Campo largo sgonfio e Pd in sprofondo rosso

Rilevazione Dire-Tecnè

Anche l'ultima rilevazione demoscopica rileva il primato di Fratelli d'Italia e conferma la leadership indiscussa del presidente del Consiglio, al vertice di un governo che riscuote la fiducia crescente degli elettori. Mentre l'opposizione, federata o meno, lotta con crisi e flessioni

L’ultimo sondaggio condotto da Dire-Tecnè (pubblicato venerdì 12 dicembre, con interviste realizzate tra il 10 e l’11 dicembre 2025) offre una fotografia aggiornata e significativa del panorama politico italiano, confermando e rafforzando la posizione di leadership di Fratelli d’Italia (FdI) e della sua guida, la premier Giorgia Meloni. La rilevazione demoscopica, realizzata a metà del mese in corso, non solo consolida il partito di maggioranza come la prima forza politica del Paese. Ma ne evidenzia anche una costante traiettoria di crescita nel consenso e nella fiducia degli elettori.

Sondaggio Dire-Tecnè: FdI in crescita veleggia al 31,1%. Meloni la leader più stimata e amata

Questi risultati, che giungono in un periodo di intensa attività politica come la kermesse di Atreju, e sottolineano la stabilità della percezione del governo e il primato personale di apprezzamento della presidente del Consiglio rispetto agli altri leader politici. Di seguito, allora, ecco i dati-chiave emersi dalla consultazione, che delineano gli equilibri attuali tra le principali formazioni partitiche.

Dunque, veniamo ai dati, quelli di un sondaggio che manda in tilt il dibattito sempre in corso nell’opposizione, e che mostra tutte le spaccature – e le lacune – che minano il campo largo e il dialogo possibile al suo interno. Uno schieramento teorico ma non de facto, sempre più oggetto della discussione taciuta da Elly Schlein e compagni di cordata: Fratelli d’Italia si attesta al 31,1%, segnando una maratona costante nel consenso e consolidando la leadership di Giorgia Meloni come la politica più apprezzata dagli italiani.

Elly Schlein e Pd: è crisi totale (e interna al campo largo)

Di contro, il Pd di Elly Schlein ha perso lo 0,1%, scendendo al 21,7% (-0,1 anche nella settimana). Mentre il M5S, nonostante fronde interne e malumori legati alla gestione Conte, si piazza al terzo posto, recuperando un +0,2%. E salendo all’11,8% (sia su sette giorni fa, che sul mese).

Sondaggio Dire-Tecnè, oltre il podio e fanalini di coda: ecco i dati

Giù dal podio, ma sul quarto gradino, in classifica c’è Forza Italia, che è al 10,9%, perdendo lo 0,2% in trenta giorni e lo 0,1% sulla scorsa settimana. Mentre la Lega di Matteo Salvini risulta stabile all’8,5%, (come già una settimana fa), e incassando un +0,2% sul mese. Nelle retrovie, infine, piccole flessioni crescono, con Azione al 3,3 che cede lo 0,2% in un mese. Italia Viva al 2,0, che risulta in lieve calo con un -0,1 in un mese e nell’ultima settimana. E +Europa che si conferma all’1,7. Mentre Avs rosicchia qualche decimo di percentuale, ma resta sostanzialmente intorno al 6,2% (+0,1 in una settimana e in un mese).

Risultati insomma, quelli accreditati con l’attendibilità della matematica politica espressa in termini percentuali, che segnano la conquista da parte di FdI di un ulteriore +0,1% nell’ultimo mese e nella settimana appena trascorsa. E, soprattutto, che decriptati nel loro contenuto numerico, stanno a significare una cosa sopra le altre: il seggio più ambito, quello di primo partito in Italia, continua incessantemente – e sempre più abbondantemente – a essere insediato dalla presidente del Consiglio e di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Meloni, una leadership incontrastata

Ma non è ancora tutto. Perché, forte di un 46,6% di valutazioni positive la premier è «la leader con il maggior numero di valutazioni positive» tra tutti gli esponenti politici. Dati freschi che non scongelano il gelo artico che attanaglia e impaluda l’opposizione di centrosinistra. E una prestazione personale, quella del premier, che i sondaggi non registravano da tempo e in cui, se Antonio Tajani si conferma solidamente al 39,5%, gli altri — da Giuseppe Conte a Elly Schlein — figurano nel diagramma di ascisse di e ordinate di una flessione che si ripresenta a ondate costanti, ben distanziati nelle preferenze degli elettori.

Pd, altro che distanza di sicurezza…

E allora, il dado è tratto e il dato che emerge dal sondaggio – (l’ultimo è questo di Dire Techné, ma l’andamento è quello delle rivelazioni di sempre da tre anni a questa parte) – dal Pd al Movimento 5 Stelle, tutti arrancano e provano a inseguire, ma la distanza resta ben oltre quella di “sicurezza”. Perché FdI, in termini di consensi elettorali e fiducia politica accreditati e in progressiva crescita esponenziale, continua a delinearsi come un punto di riferimento dominante in un panorama politico che nel centrosinistra è percepito come frammentato e continuamente impegnato in una rinegoziazione al limite del possibile…

Sondaggio Dire-Tecnè, cresce anche il dato della fiducia nel governo Meloni

Non a caso, non è solo la hit delle preferenze a parlare a suon di numeri: prova ne è che anche il dato della fiducia nel governo Meloni registra un lieve incremento, con la quota di italiani che ribadiscono stima e credibilità nell’esecutivo in carica, in crescita. E, contestualmente, ecco arrivare anche la cartina di tornasole del dato che – confermando quanto appena detto – segna anche una riduzione di chi non crede più nell’azione di governo.

Fiducia incrollabile in premier e governo

E in sintesi, se proprio ne servisse una dopo aver sciorinato cifre e argomentazioni che le giustificano, in un contesto animato sia da eventi come Atreju. Che dalle ultime rilevazioni, la coalizione di centrodestra appare saldamente al timone. E la premier Meloni, in particolare, si conferma come un elemento di stabilità e una figura centrale nella fiducia e nei consensi dell’opinione pubblica italiana.