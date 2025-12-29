Sondaggi, l’ultima Supermedia dell’anno è un film horror per il Pd. Quanto guadagna FdI in un anno

Stabilità record: i dati

Un anno e non sentirlo, diceva una vecchia pubblicità, indicando una giovinezza che non conosce cedimenti. Anche per la maggioranza di governo questa frase calza a pennello: la Supermedia Agi-You Trend ci consegna l’ultima ‘istantanea’ di questo 2025 confermando la stabilità granitica dell’esecutivo e delle forze che lo sostengono rispetto al 2024. Una stabilità da record se consideriamo che la variazione media nei consensi dei principali partiti è stata pari all’1,6%: di gran lunga il valore più basso da quando esiste la Supermedia, cioè dal 2017. Nonostante le numerose elezioni, amministrative e soprattutto regionali, che hanno segnato l’anno che sta per concludersi, il bilancio dei partiti non si discosta molto da quello di un anno fa. La fiducia dei cittadini nel governo Meloni è stabile, cresce FdI, in calo forte il Pd.

Supermedia Youtrend: partiti e coalizioni tra il 2024 e il 2025

La Supermedia Agi- You Trend di fine anno consegna una maggioranza di governo in piena salute, con qualche variazioni in FI, Lega e Nm, ma sempre con la forza trainante – FdI- in grande spolvero; e in stato di avanzamento dei consensi: record nel record. C’è stato un lieve riequilibrio nelle opposizioni – con un indebolimento del Pd a vantaggio di M5s e, in parte, di Avs -. Nel complesso il 2025 si è rivelato un anno estremamente ‘piatto’- dal punto di vista dei sondaggisti-. Un anno da incorniciare per le forze di governo, al temine di un anno complicato, crocevia di guerre, spiragli di pace, dazi statunitensi, polemiche strumentali.

FdI cresce di quasi un punto: l’ultima “fotografia” dell’anno

Il governo sta portando a temine una manovra finanziaria complicata ma votata alle famiglie, alle imprese; volta alla stabilità dei conti pubblici e dunque alla credibilità internazionale dell’Italia. Dopo anni di sprechi e mancette, generatori di voragini nei conti. Tagliare il cuneo fiscale per tredici milioni di lavoratori; riducendo l’aliquota Irpef dal trentacinque al trentatré per cento per i redditi fino a cinquantamila euro, è traguardo qualificante. Rafforzare il congedo parentale e introdurre un nuovo bonus per i lavoratori con figli a carico è altro aspetto ragguardevole. Le opposizioni sono state in grado solo di guardare e criticare ogni misura. Una strategia perdente per il Pd: che ha visto cali progressivi e un tracollo non indifferente dal 2024 al 2025. Numeri che ipotecano la formazione in tempi rapidi di un campo largo degno di competere per una possibile alternanza – per ora senza programmi- all’attuale esecutivo. Come dimostrano- tra le altre cose- i pasticci delle giunte in Campania e in Puglia: vincere uniti è un conto; tentare di governare senza un programma comune è impossibile.

Povera Elly, il Pd perde quasi un punto e mezzo

Osservando infatti nel dettaglio la Supermedia Liste (confronto con il 27/12/2024) vediamo cosa è successo da un anno all’altro: FdI è al 29,6 (+0,7) , quasi un punto in più dello scorso anno. Malissimo il Pd, che si colloca al 21,9 (-1,4), perdendo quasi un punto e mezzo. Un dato orribile. Il M5S è al 12,7 (+1,2), vampirizzando al massimo il Pd. Forza Italia 8,6 (-0,5), Lega 8,3 (-0,4); Verdi/Sinistra 6,4 (+0,3), Azione 3,3 (+0,8) Italia Viva 2,4 (+0,1) +Europa 1,6 (-0,4); Noi Moderati 1,1 (=)* non rilevato da Tecnè Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 47,5 (-0,6), Centrosinistra 29,9 (-1,6); M5S 12,7 (+1,2) Terzo Polo 5,6 (+0,8) Altri 4,1 (=).

Supermedia “sfornata” il 29 dicembre

La Supermedia YouTrend/Agi – specificano i sondaggisti- è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Questa media attuale include sondaggi realizzati dal 15 al 28 dicembre, ed è stata effettuata oggi, lunedì 29 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti: EMG (data di pubblicazione: 18 dicembre), Ipsos (20 dicembre); Noto (17 dicembre), SWG (15 e 22 dicembre), Tecnè (19 dicembre) e Youtrend (23 dicembre).