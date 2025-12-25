Signorini denunciato per violenza sessuale da un ex concorrente del Grande fratello. Il Codacons presenta un esposto

Dopo i gossip di Corona

L’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, ha presentato nel pomeriggio del 24 dicembre denuncia/querela nei confronti di Alfonso Signorini. Lo fanno sapere con una nota i legali avvocato Cristina Morrone e avvocato Giuseppe Pipicella.

“I reati per i quali si chiede di procedere – si legge nella nota – sono, in via principale, violenza sessuale ed estorsione, con espressa richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie di reato e la possibile individuazione di ulteriori responsabili”.

“Nel corso della redazione dell’atto – prosegue la nota – sono emersi ulteriori profili rispetto a quelli già resi noti nelle dichiarazioni del signor Medugno a Falsissimo, circostanze che hanno indotto i difensori ad anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria. Il signor Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia e ringrazia il proprio team difensivo, che ha dedicato anche la vigilia di Natale al completamento e al deposito della querela”.

Fabrizio Corona sentito in procura di Milano

Martedì 23 dicembre, Fabrizio Corona è stato interrogato dai pm milanesi dopo la denuncia presentata contro di lui da Alfonso Signorini per revenge porn. “Nell’ora e un quarto di interrogatorio negli uffici della Procura di Milano ”ho fatto i nomi” degli aspiranti concorrenti del Grande Fratello che avrebbero ricevuto messaggi sessualmente espliciti da Signorini. A dirlo, lo stesso Fabrizio Corona, al termine dell’interrogatorio. “Il caso di Medugno è il caso zero”, sostiene Corona.

Dopo la puntata di ‘Falsissimo’ dedicata a quello che ha chiamato il ‘sistema Signorini’, Corona sostiene di aver ricevuto ”oltre centro” testimonianze di giovani, che avrebbero ricevuto messaggi dal conduttore del Grande Fratello dello stesso tenore di quelli mostrati nel format in onda su YouTube. Materiale sequestrato dalla procura dopo la denuncia presentata da Signorini. Due – ha riferito l’ex re dei paparazzi, le denunce già pronte contro il giornalista, ”che saranno depositate entrambe questa settimana”. Una – con le ipotesi di tentata estorsione e violenza sessuale – è quella dell’ex concorrente Antonio Medugno, intervistato nella puntata di ‘Falsissimo’ andata in onda ieri.

Corona contro Signorini: arriva l’esposto di Codacons e Assourt

Sulla vicenda che ha visto in questi giorni protagonisti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini il Codacons, congiuntamente all‘Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, nonché all’Agcom e al Garante per la privacy, chiedendo di fare chiarezza sulle notizie emerse nelle ultime ore. Una segnalazione – spiegano le due associazioni – formulata nell’esclusivo interesse degli utenti dei servizi media-audiovisivi, degli aspiranti partecipanti a programmi