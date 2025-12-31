Settemila rimpatri nel 2024, +55% dall’inizio della legislatura: Piantedosi rivendica i numeri del cambio di passo

Sicurezza e migranti

“Sono aumentati i rimpatri: quasi 7mila quest’anno, il 55% in più rispetto al 2022. In parallelo gli sbarchi sono diminuiti in modo netto: -58% nel 2024 rispetto all’anno precedente, e lo stesso andamento si registra anche quest’anno. Un cambio di passo evidente rispetto agli anni degli arrivi incontrollati”. Numeri rivendicati con legittimo orgoglio dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel videomessaggio su X in cui traccia un bilancio dell’anno appena trascorso.

“In Europa abbiamo svolto un ruolo da protagonisti, anticipando nuovi percorsi di gestione dei flussi poi condivisi dagli altri Stati membri”, ha sottolineato Piantedosi, inoltre “grazie al lavoro delle nostre Forze di polizia e delle agenzie di intelligence, dall’inizio della legislatura sono stati individuati ed espulsi oltre 200 soggetti pericolosi per la sicurezza dello Stato”.

“Passando ad un altro importante fronte, quello dell’immigrazione illegale, i metodi e le strategie innovative messe in campo dal nostro Governo hanno permesso di raggiungere significativi risultati. Abbiamo colpito i traffici di esseri umani fin dai Paesi di partenza. Abbiamo stipulato accordi con i Paesi di origine per creare opportunità e rafforzato i canali regolari di ingresso. Ribadendo un principio chiaro e non negoziabile: in Italia si entra solo attraverso canali regolari. In Europa abbiamo svolto un ruolo da protagonisti, anticipando nuovi percorsi di gestione dei flussi poi condivisi dagli altri Stati membri”.

I numeri del Viminale che certificano il successo del governo

Il titolare del Viminale ha esordito con un ringraziamento alle forze dell’ordine. ”Siamo a fine anno ed è l’occasione giusta per fare un bilancio sul lavoro svolto dal ministero dell’Interno che ho l’onore di guidare. Lo faccio partendo da chi rende possibili questi risultati. Le donne e gli uomini del ministero dell’Interno e delle forze di polizia. Professionisti che ogni giorno servono lo Stato con competenza, sacrificio e senso del dovere. A tutti loro va il mio ringraziamento. Da uomo delle istituzioni, prima ancora che da ministro, sento il dovere di condividere i fatti. I numeri veri. Contro ipocrisie e fake news”.

Piantedosi: “I numeri veri, contro ipocrisie e fake news”.

”Il nostro governo – ha proseguito il titolare del Viminale – ha assunto più di 39mila operatori nelle forze di polizia, quasi 13mila ogni anno – aggiunge – Oltre il 50% in più rispetto al triennio precedente. Un rafforzamento reso ancor più indispensabile per far fronte, in questo triennio, a più di 35mila pensionamenti. Un numero elevatissimo, tre volte superiore alla media degli anni precedenti, che era largamente conosciuto ed è stato altrettanto sottovalutato da chi ci ha preceduto”.

”E il nostro impegno non si ferma – ha sottolineato – Nei prossimi due anni altri 30mila operatori indosseranno la divisa. E già da gennaio più di 3.200 nuovi poliziotti saranno operativi sul territorio. Con questo Esecutivo abbiamo voluto anche valorizzare il lavoro di chi garantisce la sicurezza, stanziando oltre un miliardo di euro per il rinnovo dei contratti e per migliorare le condizioni di lavoro. Perché per questo Governo la sicurezza non è un costo. E’ un investimento”. ”Lo stesso impegno ha riguardato i Vigili del Fuoco. Dall’inizio della legislatura circa 7mila nuovi operatori hanno preso servizio nel Corpo. E nei prossimi due anni ne verranno assunti altri 4mila”.