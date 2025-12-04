Schlein presa in giro anche sul “The Times” per la fuga da Atreju. La kermesse di FdI conquista il quotidiano inglese

Figuraccia internazionale

Atreju è cresciuto e varca le frontiere, arrivando in Gran Bretagna, sulle pagine del prestigioso The Times che dedica alla festa di FdI una articolo in bella evidenza con grande fotografia. Ecco come presenta il quotidiano inglese la kermesse politica che si aprirà al Castel Sant’Angelo sabato prossimo. Titolo: Le star si uniscono alla festa di Natale di Giorgia Meloni. “Un portiere, un cardinale e Kemi Badenoch si uniranno agli elfi di Babbo Natale alla festa di Giorgia Meloni. La ​​celebrazione, che si terrà presso il castello papale di Roma, sarà un’insolita combinazione di un congresso politico di partito, un festival letterario e una fiera natalizia. La festa di Atreju prevede dibattiti con ministri e celebrità, oltre a un mercatino di Natale. L’obiettivo è quello di dimostrare la salda presa del potere da parte del primo ministro”.

Atreju varca l’oceano: elogiato da The Times

A The Times Time forse sfugge la storia venticinquennale di Atreju, iniziata come confronto politico ad ampio raggio quando FdI e Meloni erano ancora molto lontani dal governo. Un vivaio della destra cresciuto e diventato nel tempo classe politica. Per cui, nessuna azione “dimostrativa”, semmai la continuità e la crescita di un momento di dibattito sui grandi temi di un format diventato centro di gravità (permanente) della politica italiana. E il quotidiano britannico coglie il rilievo internazionale del Festival, come definisce Atreju, citando gli ospiti più prestigiosi degli ultimi anni.

Le star si uniscono alla festa di Natale di Giorgia Meloni

“Elon Musk, il miliardario, e Rishi Sunak, l’ex primo ministro britannico, hanno partecipato nel 2023. Quest’anno Badenoch, il leader del Partito Conservatore, volerà per l’evento che si terrà nei giardini di Castel Sant’Angelo: una fortezza medievale sulla tomba dell’imperatore Adriano. Tra i dibattiti ci sarà anche Raoul Bova, 54 anni, l’attore italiano apparso in Emily a Parigi. Discuterà di come affrontare l’odio online con la sorella di Meloni, Arianna. L’ex portiere della nazionale italiana, Gianluigi Buffon, parlerà di come i giovani calciatori vengano cresciuti nei cortili delle chiese. E una serie di star della televisione discuterà del futuro dei programmi di varietà che finora hanno dominato le emittenti televisive del Paese”.

Anche The Times stigmatizza il rifiuto della Schlein

“Il festival – prosegue l’articolo – attirerà anche esponenti dell’opposizione, tra cui Matteo Renzi, l’e x primo ministro che ha insinuato che Meloni sia più un’influencer sui social media che una politica”, scrive The Times, bene informato sulle “rosicate” dell’ex premier verso la presidente del Consiglio. Ma la cosa più divertente è che anche il quotidiano britannico stigmatizza la “fuga” di Schlein dal confronto. Questo il passaggio: “Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, ha affermato che il festival ha dimostrato che Fratelli d’Italia, il partito di Meloni, si è trasformato da forza estremista a gruppo istituzionale. Non tutti i politici dell’opposizione, tuttavia, sono stati conquistati. Elly Schlein, 40 anni, leader del Partito Democratico di centrosinistra, ha rifiutato l’invito a tenere un discorso chiave il 14 dicembre, in un contraddittorio con Meloni”. La figuraccia oltre oceano.