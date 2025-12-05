Roma,”luci di speranza” nel VI municipio. Rampelli: 500 luminarie nella piazza di spaccio più grande d’Europa

Il riscatto delle periferie

Presentata alla Camera l'iniziativa promossa dal presidente Nicola Franco che si terrà l'8 dicembre. "Oltre 100 eventi organizzati da scuole e associazioni per unire i 45 quartieri del territorio durante le feste del Santo Natale"

” ‘Luci di speranza’ è un’iniziativa di riscatto da parte di persone positive e della parte attiva della periferia est di Roma. Citando il filosofo inglese Burke, ‘affinché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all’azione’. Invece, nel Municipio VI delle Torri di Roma nessuna rinuncia, anzi, una rincorsa ad acquistare le luminarie da parte di associazioni, imprenditori. Persino la Banca di Credito Cooperativo che proprio in quel territorio nacque”. Così Fabio Rampelli, presentando alla sala stampa della Camera l’iniziativa promossa dal presidente del VI municipio (l’unico guidato dal centrodestra nella Capitale) Le Torri Nicola Franco che si svolgerà l’8 dicembre alle ore 19,30.

“Tutte le istituzioni e le realtà sociali e cittadine unite per rivendicare con forza i valori positivi che rendono la nostra cultura legata alla religione cristiana. È fondamentale – aggiunge il parlamentare di FdI – tornare ad affermare che Roma è la capitale della cristianità. A quest’iniziativa, ne lego una ulteriore, invitando parlamentari e corpi intermedi di Roma ad acquistare una luminaria da donare alle strade della periferia romana, affinché luci di speranza allontanino coloro i quali amano il buio e operano nelle tenebre”. L’evento, collocato nel giorno della Immacolata concezione, è stato realizzato con la compartecipazione dei cittadini e dei commercianti, coordinati da tre associazioni: Tor Più Bella, Commercianti di Finocchio, Comitato di Quartiere Castel Verde.

Franco: accenderemo 500 luminarie nella piazza di spaccio più grande d’Europa

“Nella piazza di spaccio più grande di Europa – ha spiegato il presidente del municipio Nicola Franco – l’8 dicembre accenderemo oltre 500 luminarie, raffiguranti simboli religiosi della cristianità, in tutti i 45 quartieri del Municipio. Oltre 100 eventi e iniziative organizzate da scuole e associazioni per unire il territorio durante le feste del Santo Natale. L’Amministrazione Municipale, l’Arma dei Carabinieri, l’Associazione Tor Più Bella, i Comita di quartiere, le Comunità Parrocchiali, gli Istituti Scolastici, l’Osservatorio della Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, i Commercianti, gli imprenditori, i professionisti, i Centri Commerciali del territorio, la BCC, hanno collaborato insieme affinché ogni cittadino possa sentirsi protagonista di questa grande festa della nostra comunità”.

“Il Natale è di tutti e per tutti – conclude Franco – questa è la prova concreta che il Municipio VI delle Torri è una comunità coesa e piena di energia che ha ritrovato il proprio spirito comunitario. Lunedì 8 dicembre alle ore 19:30, alla presenza del Cardinale Reina, dopo la benedizione, verranno accese in un colpo solo tutte le luminarie”.