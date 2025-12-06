Rapina una turista su un bus, ammanettato da una ragazza: era un maresciallo dei carabinieri fuori servizio

Ai Fori Imperiali

L'intervento tempestivo della sottoufficiale ha impedito il furto ai danni di una turista coreana. La militare è rimasta ferita

Un maresciallo dei Carabinieri donna, libera dal servizio effettiva alla Procura Militare di Roma ha arrestato un cittadino georgiano di 39 anni, gravemente indiziato di rapina impropria e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il sottufficiale, mentre si trovava a bordo dell’autobus ATAC linea 85 all’altezza della fermata Fori Imperiali, ha notato il 39enne subito dopo aver asportato una pochette a una giovane turista coreana e lo ha immediatamente bloccato.

L’uomo aveva tentato la fuga

Vistosi braccato, il cittadino georgiano ha tentato di guadagnare la fuga, ingaggiando una resistenza fisica nei confronti del maresciallo dei Carabiniere donna, che è comunque riuscita a chiamare i rinforzi e a contenere l’aggressore fino all’arrivo delle pattuglie della Compagnia Roma Centro che hanno concluso l’arresto e hanno restituito la refurtiva alla vittima. A seguito della resistenza, il sottoufficiale dell’Arma ha riportato alcune ferite giudicate guaribili in pochi giorni.

La turista rapinata

La turista oggetto della rapina, una giovane coreana, ha reagito urlando ma l’intervento della sottoufficiale è stato puntuale e tempestivo. Il maresciallo, pur non essendo in servizio, è intervenuto con rapidità bloccando il tentativo dell’aggressore georgiano ed impedendone la fuga. E non è la prima volta che un rappresentante delle forze dell’ordine, pur non essendo in servizio, sventa una rapina o interviene in corso di altri reati.

Il caso di Frosinone

È il caso di Gaetano Massari, 31 anni, carabiniere in forza alla Stazione di Frosinone Scalo. Martedì pomeriggio scorso, intorno alle 16, Massari stava passeggiando in borghese nei pressi di piazzale Kambo, a pochi passi dalla caserma dove di lì a poco avrebbe iniziato il turno. Doveva essere un momento di pausa, ma le urla improvvise di un anziano seduto su una panchina hanno attirato la sua attenzione. Un extracomunitario, di origini ghanesi, gli aveva sottratto venti euro. Massari lo ha bloccato e fatto arrestare tra gli applausi dei presenti.