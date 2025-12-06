Raffica di droni e missili ipersonici nella notte sulla regione di Kiev. Feriti e danni alle infrastrutture

Russia-Ucraina

Un pesantissimo attacco russo, con missili e droni, ha colpito nella notte alcune città in Ucraina. L’Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili – tra cui gli ipersonici Kinzhal – e decine di droni verso le città alla periferia di Kiev. Le autorità locali, come riporta The Kyiv Independent, confermando che nella regione di Kiev risultano almeno tre feriti.’ L’offensiva ha compromesso le infrastrutture ferroviarie, imponendo la riprogrammazione dei collegamenti passeggeri.

Raffica di droni e missili sulla regione di Kiev

Nel corso dei raid russi nella notte in Ucraina, secondo quanto riferito da fonti locali, sono state colpite almeno due centrali elettriche (una a Kiev, una nei pressi della capitale), due fabbriche meccaniche e almeno una stazione ferrioviara (a Fastov, nella regione di Kiev). Il bilancio è ancora provvisorio. A Fastov, nei pressi della capitale, la stazione ferroviaria è stata completamente rasa al suolo.

Esplosioni nella capitale e in altre città, colpite le ferrovie

Sono state segnalate esplosioni, oltre a Kiev, anche in altre città ucraine: Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia e Bila Cerkva. Nella regione di Dnipropetrovsk le autorità hanno segnalato incendi in diverse zone e attacchi che hanno colpito case a Pavlohrad e un’infrastruttura a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky. Il governatore della regione di Kiev, Mykola Kalashnyk, ha segnalato che un uomo di 42 anni è rimasto ferito da schegge nella città di Fastiv, a circa 60 chilometri a sudovest di Kiev. Le autorità ferroviarie ucraine hanno accusato Mosca per un “bombardamento massiccio contro l’infrastruttura ferroviaria” a Fastiv. Nel distretto di Vyshhorodskyi, a nord di Kiev, sono rimaste ferite – secondo la denuncia di Kalashnyk – due donne di 46 e 40 anni.

Proseguono i colloqui tra Usa e Ucraina