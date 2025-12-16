Qatargate, un altro colpo al Pd: l’Europarlamento revoca l’immunità ad Alessandra Moretti, si salva la Gualmini

La mozione passa con 497 sì

Tra i voti a favore anche quello della delegazione m5s. Moretti: amareggiata. è una strategia politica. Zingaretti: certi che saprà dimostrare la sua estraneità. Aubry (Sinistra): se non sono colpevoli lasciamo che la giustizia faccia il suo lavoro

Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito democratico (S&D), confermando la decisione già assunta dalla Commissione affari giudiziari nell’ambito dell’inchiesta sul ‘Qatargate’. La mozione è passata con 497 sì, 139 no e 15 astensioni. L’Eurocamera ha anche confermato il verdetto della Commissione anche per l’altra eurodeputata Pd coinvolta nella vicenda, Elisabetta Gualmini: la revoca della sua immunità è stata respinta con 382 sì, 254 no e 19 astenuti.

Prima del voto, secondo quanto si apprende da fonti del gruppo parlamentare, gli eurodeputati del movimento 5 stelle, alleati in Italia del partito democratico con cui si sono presentati insieme anche alle scorse elezioni regionali in tutti i territori al voto, avevano anticipato il voto favorevole per la revoca dell’immunità sia per Moretti che per Gualmini.

Moretti , ‘su di me un voto politico, continuerò a testa alta’

Appresa la notizia Alessandra Moretti ha affidato a un commento all’agenzia Ansa il suo pensiero, dicendosi “amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali. Spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse“, sottolinea, ringraziando il suo gruppo e “i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno. Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta”. L’eurodeputata del Pd ha spiegato di non essere “preoccupata dell’impatto che questo voto avrà su di me, ma piuttosto della sua ricaduta sulla dignità e sull’indipendenza del Parlamento europeo. L’immunità non rappresenta un privilegio personale, ma la necessità di tutelare il parlamentare nel libero esercizio delle sue essenziali funzioni”.

Zingaretti: certo che Moretti dimostrerà la sua correttezza

In una nota il capodelegazione del Partito democratico nell’Europarlamento, Nicola Zingaretti si è detto “certo” che la sua collega Alessandra Moretti “dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continua a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c’erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari, ma ora nella fase che si apre ci sarà l’opportunità per verificare la sua estraneità. Intanto ora il suo impegno continuerà nel lavoro parlamentare”.

Ue: Aubry (La Sinistra), Qatargate? Giustizia faccia suo corso

“Se i deputati al Parlamento europeo non sono colpevoli, allora lasciamo che la giustizia faccia il suo lavoro. Non saranno dimostrati colpevoli con un sistema giudiziario adeguato”. E’ quanto ha dichiarato in conferenza stampa prima del voto sulla revoca dell’immunità a Moretti la co-presidente del gruppo La Sinistra al Parlamento europeo, Manon Aubry. gruppo di cui fa parte anche Ilaria Salis. “Non credo che si possa paragonare il sistema giudiziario belga a quello ungherese, per esempio. Per quanto ne so, non ci sono state questioni di Stato di diritto per quanto riguarda il Belgio”, ha aggiunto.