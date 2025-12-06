“Più libri, più liberi”, il segretario del Pd Enzo Foschi non risponde a Giubilei: “Tu non c’entri niente” (video)

Altro che tolleranza

Il segretario del Pd romano, Enzo Foschi, ha deciso di non rispondere alle domande di Francesco Giubilei. Tutto è avvenuto nella serata di venerdì, alla fine del blitz dei dem davanti alla fiera di “Più libri, più liberi”. L’editore e firma de Il Giornale chiedendo all’esponente progressista di poter fare una domanda e lui ha risposto: “Tu non c’entri niente”. “Come non c’entro niente – ha risposto Giubilei – scrivo per un quotidiano. Cosa ne pensate della presenza dei libri apologetici di Stalin, per esempio?”. Nessuna risposta anche stavolta, Foschi ha girato lo sguardo verso gli inviati di Ala news e ha proseguito con un “Dicevamo?”, ignorando completamente l’altro interlcutore. “Ma scusi lei non risponde a Il Giornale“, l’ha incalzato ancora una volta il fondatore di Nazione futura, guadagnandosi un “no, scriva che non rispondo”.

Il segretario romano del Pd non risponde a Giubilei a “Più libri, più liberi”

Proprio chi si fregia dell’appellativo di democratico, questa volta ha scelto di ignorare la stampa in base alle preferenze. “Perché non risponde a Il Giornale, me lo spieghi”, ha chiesto ancora Giubilei, con Enzo Foschi che ha dimostrato nuovamente la propria chiusura: “Perché non voglio rispondere. Chieda al giornale perché no”. Poi il segretario capitolino del Pd a provato a svignarsela con una scusante inconsistente: “Ma lei è venuto a fare il suo lavoro oppure per fare il portavoce di qualcuno?”. Per l’ennesima volta, la firma del quotidiano milanese ha replicato: “Mi scusi, io sono qua e le ho semplicemente chiesto qual è la vostra posizione sulle case editrici che hanno i libri su Stalin? Non mi sembra una domanda strana, mi risponde e finisce qui”. Dopo lo scambio è arrivata la risposta definitiva dell’esponente progressista: “No, non le rispondo”. Sembra che per la sinistra la censura debba essere esercitata in un’unica direzione.