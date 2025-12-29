Pensionato milanese denuncia la moglie per maltrattamenti, scatta il codice rosso: 4 giorni dopo trovato morto in casa

Mistero sul decesso

Sarà l’autopsia disposta dai magistrati a stabilire le cause della morte di Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato morto sul divano di casa, in zona Gorla a Milano, lo scorso sabato. Era stata la moglie ad allertare i soccorsi quando ha scoperto il marito sul divano di casa privo di sensi. Sul petto presentava delle ecchimosi, motivo per il quale è stata disposta l’autopsia. Qualche giorno prima, l’uomo aveva denunciato la moglie.

La moglie 52enne di origine polacca ha segnalato il decesso

L’uomo, qualche giorno prima, aveva denunciato la moglie per i continui litigi e discussioni violente al punto da far intervenire anche le forze dell’ordine. A chiamare il 112, poco prima dell’alba di sabato, è stata la stessa moglie, una cinquantaduenne polacca con cui Montalbetti si era sposato circa vent’anni fa. La chiamata al 112 ha innescato l’intervento della polizia: quando gli agenti sono arrivati in via Da Vimercate, la donna era in casa.

Codice rosso, l’uomo ha denunciato la moglie due volte in due mesi

L’ultima denuncia da parte di Montalbetti era stata presentata qualche giorno prima di Natale. In quell’occasione era stato attivato il codice rosso. Non era l’unica sporta dall’uomo nei confronti della moglie. Un altro intervento delle forze dell’ordine risulta a novembre, sempre su richiesta della vittima. Il fascicolo è stato iscritto per omicidio al fine di svolgere tutti gli accertamenti tecnici per chiarire la dinamica di quanto accaduto. La vittima soffriva di problemi cardiaci e assumeva diversi farmaci, per questo saranno eseguiti durante l’esame autoptico anche gli accertamenti tossicologici. Non è escluso che nelle prossime ore la moglie possa ricevere un avviso di garanzia per ragioni tecniche per permetterle di nominare consulenti in vista dell’autopsia. L’uomo sarebbe stato trovato senza vita sul divano con segni sul collo e sul petto. Ma sarà l’autopsia, disposta dal pm di turno Laura Biliotti, a dare chiarimenti sulle cause del decesso.