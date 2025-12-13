Panini dalla coccoina all’intelligenza artificiale: ecco come cambia lo storico album delle figurine dei calciatori

Un classico che si rinnova

Le figurine Panini cambiano pelle: dai vecchi tempi delle immagini incollate con la coccoina alla nuova frontiera dell’intelligenza artificiale. Calciatori 2025-2026”, la collezione ufficiale di figurine Panini che da oltre 60 anni, racconta il calcio italiano, è stata presentata ufficialmente presso l’iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A. Con alcune, importanti novità. Iniziando dall’intelligenza artificiale.

L’IA e le figurine

Una delle più importanti e spettacolari novità della collezione è l‘impronta lasciata dall’intelligenza artificiale a testimonianza di come l’innovazione tecnologica si unisca perfettamente alla tradizione e alla passione per il calcio. Nelle sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D’impatto il background è stato reinterpretato grazie all’AI dando vita a 60 sticker esclusivi dal design urban e futuristico

Rimane il mezzobusto

Come nella scorsa edizione, viene confermato il ritorno al mezzobusto per le figurine dei calciatori. Rimane centrale il numero di maglia, insieme ai dati tecnici e fisici di ogni giocatore. Lo sfondo richiama invece i colori sociali del rispettivo club, valorizzando l’identità. Completano la collezione gli spazi dedicati alla Serie BKT e alla Lega Pro, con le figurine scudetto e squadra schierata, oltre alla sezione Calciatori Upgrade, con gli aggiornamenti del mercato, e Calciatori Celebration con il racconto dei momenti salienti della stagione. L’album, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, è composto da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine.

Una grande tradizione

Ezio Simonelli, presidente della Lega calcio serie A, ha evidenziato come “tutte le persone della mia generazione sono cresciute aprendo i pacchetti di figurine. Se volevi conoscere i volti dei calciatori, in un’epoca diversa da quella di oggi, con meno immagini televisive, dovevi collezionare le figurine Panini che ti permettevano di vedere tutti i campioni. Sono anche particolarmente affezionato a questa presentazione, perché è stato il primo evento pubblico al quale ho partecipato dopo la mia elezione a presidente di Lega Calcio Serie A”.