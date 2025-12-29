Nessuno può mettere la Befana in un angolo: la calza resiste in 9 famiglie su 10. Anche gli adulti ne vanno pazzi

La ricerca che non ti aspetti

La vecchietta resiste. Niente Festività annacquate dal politicamente corretto o da una malintesa inclusività che tende ad escludere per la vecchia sulla scopa. Nessuno può mettere la Befana in un angolo, parafrasando la celebre frase di un film stracult. L’usanza di far trovare ai propri figli la calza della Befana – che vede le caramelle protagoniste insieme ad altri dolci tipici – è un appuntamento irrinunciabile per le famiglie italiane: anche quest’anno la calza sarà presente in 9 case su 10 (90%): a conferma di una tradizione che resiste, in grado di legare le generazioni e di portare magia e dolcezza. A rivelarlo è l’indagine ‘I bambini e la Befana’, realizzata da AstraRicerche per Unione italiana food, l’associazione di categoria aderente a Confindustria, attraverso 1000 interviste on line a genitori di bambini dai 4 ai 14 anni.

La Befana resiste

Un simbolo di cui anche gli adulti si appropriano. Quasi tutti i genitori intervistati (95%) dichiarano infatti di assaggiare le caramelle presenti nella calza dei propri figli – rilancia l’indagine l’Adnkronos- rendendo questa occasione un momento di dolce nostalgia, capace di farli sentire di nuovo bambini (47%), e di autentica condivisione familiare (35%). Ma che la calza rappresenti qualcosa di significativo e gioioso anche “da grandi” è evidenziato dal fatto che ben 7 italiani adulti su 10 la ricevono o la regalano ad altri adulti. Un’usanza, dunque, che resiste al tempo, cambia pelle ma non perde forza. L’arrivo della Befana continua anche a rappresentare nell’immaginario collettivo dei più piccoli un momento magico: oltre 7 bambini su 10 nel nostro Paese credono a questo leggendario personaggio natalizio. Singolare in un momento in cui anche i bambini sono smaliziati.

L’indagine si intrufola nei prodotti prodotti più amati che si trovano nelle calze: le caramelle (79%), che insieme a cioccolatini (86%) e barrette di cioccolato (83%) si spartiscono il podio dei prodotti preferiti. Il celebre carbone di zucchero, una volta immancabile, perde invece un po’ di terreno nei consensi, pur restando presente nelle calze di 4 bambini su 10. Chiudono questa classifica la liquirizia (26%) e i succhi di frutta (20%). Tra le caramelle preferite da trovare nella calza troviamo in testa le morbide/gommose (83%); seguite dai lecca-lecca, prodotto senza tempo che ottiene il 70% delle preferenze;dalle gelée (55%) e dalle ripiene (49%). Mentre le caramelle dure si collocano leggermente più indietro (32%).

Chi crede alla Befana? Le fasce d’età

Ma quali sono i gusti che i bambini amano trovare nella propria calza? La fragola va per la maggiore ottenendo il 61% delle preferenze; seguita a poca distanza dalla cola (56%). Apprezzati i gusti a base di creme (54%), latte (49%) e caramello (48%). Più distanziati i gusti esotici (18%), la menta (16%) e il caffè (10%). Ma ci credono veramente i bambini alla Befana? Crede alla Befana quasi la totalità (97%) dei bambini dai 4 ai 6 anni. Mentre questo dato scende al 63% per i bambini tra i 6 e i 9 anni. Tra i 13-14enni invece emerge un dato sorprendente: il 31% infatti sostiene di crederci ancora. Infine, il 4% dei bambini non ha mai creduto alla Befana.