Minacce aeree e missilistiche all’Italia, test riuscito per il super radar di Leonardo: coperta una distanza record

A meno di dieci giorni dal lancio del suo sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Security Dome, Leonardo conferma sul campo l’eccellenza tecnologica nell’ambito della Sensoristica Radar per la Difesa Aerea e Missilistica, uno dei pillar del Dome Italiano. Il 3 dicembre 2025, si legge in una nota, è stato completato il primo lancio di qualifica del sistema missilistico Samp/T Ng italiano dotato del Sensore Radar di ultimissima generazione Leonardo Kronos Grand Mobile High Power. Tale Sensore Radar, basato su architettura Aesa multifunzionale a scansione elettronica e dotato delle più avanzate tecnologie richieste da tale capacità, ha confermato le sue eccellenti performance tracciando il target e guidando il missile all’intercetto ad una distanza mai registrata prima con il sistema Eurosam Samp/T nel corso di attività dimostrative in ambito terrestre.

Questa performance conferma il Kronos Grand Mobile High Power di Leonardo come Sensore Radar best-in-class in Europa per i sistemi di difesa aerea e missilistica. Questo risultato, in aggiunta ai precedenti ottenuti nell’ambito delle esercitazioni di Difesa Aerea e Missilistica Integrata internazionali (Formidable Shield e Pacific Dragon) e di sperimentazioni su sistemi Sam (superficie-aria) terrestri, costituisce ulteriore conferma della solidità del percorso intrapreso da Leonardo per la realizzazione del Michelangelo Security Dome Italiano, candidato attraverso la sua architettura dinamica ed aperta a guidare l’integrazione di un Dome contro le minacce aeree e missilistiche per l’Europa.

Caratteristiche Tecniche del Kronos Grand Mobile High Power

Portata : Difesa ≥250 km, sorveglianza aerea ≥300 km; copertura elevazione 90° in modalità sorveglianza e tracciamento.​

Antenna : AESA attiva a scansione elettronica, rotazione 60 rpm, beam steering orizzontale/verticale per ottimizzare rilevamento e classificazione minacce.​

Tracciamento : ≥500 tracce totali, >30 target HPT simultanei, update rate 1s per target impegnati; supporta TBM fino a 1300 km, C-RAM con FOV ±45° azimut/±60° elevazione.​

Funzionalità: IFF Mode 1-5, gestione jamming, tracciamento multi-target ad alta manovrabilità; alta probabilità di rilevamento in ambienti disturbati.​

Integrazione e Test

Il radar è integrato nel sistema SAMP/T NG italiano tramite architettura aperta del modulo di ingaggio Eurosam, compatibile con missili Aster 30 B1/NT e sistemi SHORAD come CAMM ER per difesa multistrato. Il primo test di lancio qualificativo ha tracciato e guidato il missile a una distanza record per prove terrestri europei.