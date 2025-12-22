Meloni: la Pace è un bene prezioso quando la si possiede. Solo una forza militare credibile allontana la guerra (video)

Collegamento al Covi

In vista del Santo Natale, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi) per rivolgere gli auguri di buone feste ai contingenti militari italiani impegnati all’estero.

“Sono qui stamattina” dice la premier “per dire grazie a nome della vostra Madrepatria, la famiglia che racchiude tutte le famiglie che è l’Italia”.

“Lo sforzo che l’Italia fa racconta chi siamo. Sappiamo combinare capacità e umanità, forza e amore. Sappiamo come combattere ma conosciamo meglio di chiunque altro cosa si debba fare per non arrivare a farlo. Noi abbiamo coraggio. E’ il cuore che in noi fa la differenza e ci consente di vedere oltre.

“Il vostro cuore è la parte più significativa dell’autorevolezza della nostra Nazione. Io più di tutti devo dirvi grazie perchè la credibilità che voi costruite è uno straordinario strumento di cui io dispongo e le istituzioni italiane dispongono per portare a casa importanti risultati”.