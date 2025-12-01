Aiuto delle vittime
Manovra, FdI propone un’indennità all’80% alle donne che prendono parte al percorso anti-violenza
Il contrasto alla violenza sulle donne rimane un argomento prioritario del governo Meloni. Non a caso, uno degli emendamenti alla manovra presentati da FdI , a prima firma Francesco Zaffini, nasce per “riconoscere un’indennità pari all’80% del limite minimo di retribuzione giornaliera alle lavoratrici che sospendono il loro contratto di lavoro per prendere parte a percorsi di protezione contro la violenza di genere”. La modifica fa parte del dossier dei segnalati in sostituzione delle proposte considerate inammissibili dalla commissione Bilancio del Senato.
FdI propone l’indennità dell’80% alle donne in percorso di protezione contro la violenza di genere
La legge attuale permette alle dipendenti pubbliche o private, inserite in percorsi di tutela certificati, di astenersi dal lavoro per motivi connessi allo svolgimento delle attività di protezione, sospendendo la relazione contrattuale per il periodo necessario. Ma la proposta di Fratelli d’Italia, come si legge nel testo, aggiunge un comma alla norma del 2015: “A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle lavoratrici di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 è corrisposta, per i giorni di sospensione previsti dal medesimo comma 2, un’indennità pari all’80 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa”.
Da dove viene la copertura per questa misura?
La copertura di questa misura verrebbe dal Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il cui rifinanziamento previsto nel testo bollinato della legge di bilancio 2026 viene quindi aumentato dall’emendamento a 1,2 milioni per il 2026, contro gli attuali 0,5 milioni, e 4,70 milioni nel 2027, rispetto agli attuali 4 milioni.