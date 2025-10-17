Attacco a Ranucci, Piantedosi: “Rafforzeremo ogni misura a sua protezione”. Le indagini coordinate dall’Antimafia

L'attentato

Il capo del Viminale cinque anni fa, da prefetto di Roma, assegnò la scorta al giornalista Rai

Cinque anni fa, da Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi decise di sua iniziativa di assegnare la scorta a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e giornalista della Rai, dopo aver analizzato la situazione che già allora sembrava delicata. Oggi lo stesso capo del Viminale, appresa la notizia dell’attacco intimidatorio avvenuto nella notte, è stato tra i primi ad intervenire con una dichiarazione, annunciando che “Ci sarà il massimo impegno delle forze di polizia per accertare rapidamente gli autori. Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione”.

Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha anche espresso “Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato di cui è stato vittima. Un gesto vigliacco e gravissimo che rappresenta un attacco non solo alla persona ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia”. Il coordinamento delle indagini è stato affidato alla Direzione distrettuale antimafia di Roma e delle indagini si stanno occupando ai Carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e alla Digos della Questura di Roma.

Intanto i membri del Pd in commissione antimafia hanno inviato una lettera al presidente della commissione, Chiara Colosimo, per chiedere una audizione di Sigfrido Ranucci volta ad “acquisire elementi utili sull’attentato e “accendere un faro sulla delicatissima situazione in cui si trova chi conduce, con coraggio, inchieste su fatti e vicende criminali, che colpiscono legalità e convivenza civile”.