Mamma Meloni e la lotta al patriarcato: “In famiglia comandano le donne. Giorgia? Sente il peso del mondo addosso”

Parla Anna Paratore

Una battuta per rompere il ghiaccio: “Né Giorgia né Arianna diventeranno Papa”. Poi Anna Paratore, mamma delle sorelle Meloni, in questi giorni presente alla festa di Atreju, si fa seria: “Il patriarcato? A casa nostra non sappiamo cosa sia…”. In un colloquio con Simone Canettieri per il Corriere della Sera la famiglia Meloni viene raccontata dalla donna che dalla tenera età delle figlie le ha cresciute di fatto senza un padre e che ancora oggi esercita una grande influenza sulle figlie. Anna Paratore parla chiaro anche su temi politici. “Patriarcato di destra? Ecco, questa è una stupidata. La nostra storia, quella mia e delle mie figlie, racconta l’opposto. A casa nostra anche il cane è femmina, Nina, non c’è spazio per gli uomini. Le donne hanno una marcia in più, voi riuscite a fare solo una cosa per volta, al massimo due, noi no. Giorgia è la negazione del patriarcato. Ha sempre combattuto le quote rosa per questo”.

Mamma Meloni ad Atreju

Domenica andrà ad Atreju per il comizio di chiusura di sua figlia Giorgia. “Fratelli d’Italia è la mia famiglia. Adesso fanno i ministri, i sottosegretari, i parlamentari, ma li ho visti tutti con i calzoncini corti. Giravano dentro casa mia, dalla mattina alla sera. Venivano a mangiare gli spaghetti, a prendere il caffè. Io abito a 22 metri dalla sezione della Garbatella, ha continuato.A lei piace molto la politica e interviene nella chat di famiglia, “Io, mammeta e tu“, con giudizi sferzanti. Ci svela la linea del governo per i prossimi mesi? “Non scherzi. Sì, abbiamo diverse chat con Giorgia e Arianna, ma anche con le mie nipoti. Prima intervenivo molto, poi Giorgia mi ha strillato, altrimenti voi giornalisti scrivete che le sorti d’Italia si decidono a casa mia”, ha detto spiegando che “a me la politica è sempre piaciuta, fui io ad accompagnare Giorgia in sezione quando mi disse, stavamo al supermercato, che si voleva impegnare”.Alle prossime elezioni anche Arianna si candiderà in Parlamento.”E allora? Sarebbe normale. Fa politica da 30 anni. Ha enormi capacità organizzative, sotto elezioni diventa una macchina. Se vivesse in America sarebbe ricca come organizzatrice di eventi”. E alla domanda su cosa rimprovera alle sue figlie risponde: “a Giorgia che sbaglia a sentirsi sempre il peso del mondo sulle spalle: dovrebbe prendere un po’ di tempo per sé. Ad Arianna di essere troppo critica con sé stessa”.