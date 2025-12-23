Malan: Manovra coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani. Famiglie e imprese le priorità

Oggi il via libera del Senato

Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama soddisfatto della legge di bilancio che a breve otterrà il via libera dell'aula. Tra i provvedimenti simbolo c'è anche quello sulla difesa delle riserve auree di Bankitalia che 'appartengono al popolo'

Nelle prossime ore l’aula del Senato approverà la manovra economica del governo che passerà poi a Montecitorio per il via libera definitivo. La legge finanziaria, arrivata a Palazzo Madama dopo il vaglio della Commissione Bilancio, impegna risorse per 22 miliardi e punta a realizzare «interventi importanti per famiglie e imprese». A dirlo in una intervista a Qn è il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan che sottolinea come la manovra si confermi anche quest’anno «coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani».

Taglio del cuneo va oltre le richieste dei sindacati

Realtà molto diversa da quella descritta sia dall’opposizione parlamentare che dalla Cgil di Landini, , secondo Malan: «il taglio del cuneo fiscale è andato addirittura oltre le richieste dei sindacati a inizio legislatura. Questa manovra va vista insieme alle tre precedenti: oltre 40 miliardi per difendere il potere d’acquisto dei redditi più bassi con tagli alle tasse e contribuzioni. E con la legge di Bilancio di quest’anno, i tagli sono confermati».

Fratelli d’Italia al fianco delle famiglie

I provvedimenti fortemente voluti da Fratelli d’Italia sono tanti e tra questi il capogruppo in Senato ne cita alcuni emblematici: «il prolungamento del congedo per i figli con disabilità, l’aumento del bonus mamme, il raddoppio del congedo per le malattie di un figlio e a questo si aggiunge l’intervento sui redditi medi. Ci sono anche ulteriori benefici: la non inclusione nel calcolo Isee della prima casa fino a 200 mila euro, una cifra molto più alta del passato. dando accesso a molte più famiglie a determinati benefici».

Imprese: priorità di FdI

Per quanto riguarda le imprese, continua Malan «abbiamo ascoltato le esigenze e fatto interventi importanti, anche attraverso l’aiuto da 3 miliardi messo in campo negli ultimi giorni. Rifinanziamento ai crediti d’imposta per investimenti nella Zes unica, un robusto finanziamento della nuova Sabattini, finanziato ampiamente anche l’iperammortammento: sono misure che proseguono nella direzione che ha consentito di portare a record l’occupazione, pur in una situazione dove in tutta Europa si vede una crescita piccola. Occorre creare occasioni di lavoro e rilanciare i salari. Siamo riusciti a fare questi interventi premiando il lavoro anzichè l’assistenzialismo».

Emendamento sull’oro italiano è una battaglia storica che abbiamo vinto

Infine l’emendamento sulle riserve auree di Bankitalia che per Lucio Malan «è una vittoria storica. È dal 2014 che Fratelli d`Italia porta avanti questa battaglia. La Banca d’Italia ha soci privati e dunque, è bene essere chiari che non è proprietaria» dell’oro ma «lo gestisce e lo detiene. Lo è invece il popolo italiano. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Quei soldi non son piovuti dal cielo e tanto meno dalla Banca centrale europea, ma sono frutto del lavoro degli italiani e della saggezza di chi a suo tempo ha creato queste riserve aumentate molto di valore».