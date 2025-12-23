Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Malan: Manovra coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani. Famiglie e imprese le priorità

Oggi il via libera del Senato

Malan: Manovra coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani. Famiglie e imprese le priorità

Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama soddisfatto della legge di bilancio che a breve otterrà il via libera dell'aula. Tra i provvedimenti simbolo c'è anche quello sulla difesa delle riserve auree di Bankitalia che 'appartengono al popolo'

Politica - di Redazione - 23 Dicembre 2025 alle 10:40

Nelle prossime ore l’aula del Senato approverà la manovra economica del governo che passerà poi a Montecitorio per il via libera definitivo. La legge finanziaria, arrivata a Palazzo Madama dopo il vaglio della Commissione Bilancio, impegna risorse per 22 miliardi e punta a realizzare «interventi importanti per famiglie e imprese». A dirlo in una intervista a Qn è il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan che sottolinea come la manovra si confermi anche quest’anno «coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani».

Taglio del cuneo va oltre le richieste dei sindacati

Realtà molto diversa da quella descritta sia dall’opposizione parlamentare che dalla Cgil di Landini, , secondo Malan: «il taglio del cuneo fiscale è andato addirittura oltre le richieste dei sindacati a inizio legislatura. Questa manovra va vista insieme alle tre precedenti: oltre 40 miliardi per difendere il potere d’acquisto dei redditi più bassi con tagli alle tasse e contribuzioni. E con la legge di Bilancio di quest’anno, i tagli sono confermati».

Fratelli d’Italia al fianco delle famiglie

I provvedimenti fortemente voluti da Fratelli d’Italia sono tanti e tra questi il capogruppo in Senato ne cita alcuni emblematici: «il prolungamento del congedo per i figli con disabilità, l’aumento del bonus mamme, il raddoppio del congedo per le malattie di un figlio e a questo si aggiunge l’intervento sui redditi medi. Ci sono anche ulteriori benefici: la non inclusione nel calcolo Isee della prima casa fino a 200 mila euro, una cifra molto più alta del passato. dando accesso a molte più famiglie a determinati benefici».

Imprese: priorità di FdI

Per quanto riguarda le imprese, continua Malan «abbiamo ascoltato le esigenze e fatto interventi importanti, anche attraverso l’aiuto da 3 miliardi messo in campo negli ultimi giorni. Rifinanziamento ai crediti d’imposta per investimenti nella Zes unica, un robusto finanziamento della nuova Sabattini, finanziato ampiamente anche l’iperammortammento: sono misure che proseguono nella direzione che ha consentito di portare a record l’occupazione, pur in una situazione dove in tutta Europa si vede una crescita piccola. Occorre creare occasioni di lavoro e rilanciare i salari. Siamo riusciti a fare questi interventi premiando il lavoro anzichè l’assistenzialismo».

Emendamento sull’oro italiano è una battaglia storica che abbiamo vinto

Infine l’emendamento sulle riserve auree di Bankitalia che per Lucio Malan «è una vittoria storica. È dal 2014 che Fratelli d`Italia porta avanti questa battaglia. La Banca d’Italia ha soci privati e dunque, è bene essere chiari che non è proprietaria» dell’oro ma «lo gestisce e lo detiene. Lo è invece il popolo italiano. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Quei soldi non son piovuti dal cielo e tanto meno dalla Banca centrale europea, ma sono frutto del lavoro degli italiani e della saggezza di chi a suo tempo ha creato queste riserve aumentate molto di valore».

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Redazione - 23 Dicembre 2025