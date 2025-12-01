Macron umiliato dall’abbraccio tra Meloni e la premier giapponese: in Francia diventa un caso nazionale (video)

Il video è virale

È diventato un caso in Francia l’abbraccio al G20 di Johannesburg tra Giorgia Meloni e la premier giapponese con il presidente francese Emmanuel Macron completamente ignorato da entrambe le leader. A Parigi c’è chi parla esplicitamente di “umiliazione” del presidente Macron. Provate a immaginare se una scena del genere sarebbe stata pensabile fino a qualche anno fa, con Prodi, Letta o Gentiloni che venivano abbracciati con simile entusiasmo da un capo di stato delle potenze mondiali.

Macron ignorato dalla premier giapponese che corre ad abbracciare Meloni

E mentre in Francia si discute della umiliazione di Macron e che parla del sorpasso sancito anche nel protocollo da parte del governo italiano rispetto a quello transalpino, anche in Italia c’è chi ha notato l’episodio e lo scrive grondando soddisfazione da tutti i pori social. «La premier giapponese che passa davanti all’imbarazzatissimo Macron senza degnarlo di uno sguardo per andare ad abbracciare Giorgia Meloni per prima è orgasmo puro», commenta su X l’attore e conduttore radiofonico Fabio Brescia.

Altri registrano invece la presa di distanze della premier Takaichi rispetto alle altre nazioni europee in favore del governo italiano.

La premier giapponese ha la fiducia degli elettori, come Meloni in Italia

C’è da sottolineare che il tasso di approvazione del governo del Giappone guidato dalla premier Sanae Takaichi è lievemente aumentato attestandosi al 75 per cento, secondo un nuovo sondaggio del quotidiano “Nikkei e di Tv Tokyo. Al governo viene attribuita soprattutto “affidabilita’” (37 per cento) e “leadership forte” (34 per cento). Il tasso di sfiducia e’ calato al 18 per cento, con critiche legate soprattutto alla leadership del Partito liberaldemocratico (Pld) della premier.