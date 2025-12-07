L’ultima follia di sinistra: il presepe con Giuseppe, Maria e Gesù Bambino “senza volto” per non offendere nessuno…

La solita prudenza della sinistra, la paura di offendere altre culture affermando la propria, di creare imbarazzo ad altre religioni autocensurando i propri simboli , stavolta è stata fatta propria da una artista considerata “cattolica” , la tedesca Victoria-Maria Geyer, che il sindaco della Città di Bruxelles, Philippe Close, del Partito Socialista belga, ha incaricato di creare un presepe nel centralissimo Gran Palace della “capitale” delle istituzioni europee. L’artista ha scelto di realizzare le figure “senza volti” utilizzando stoffe riciclate e ha scelto di non dare facce riconoscibili con l’intento dell’artista era di creare personaggi con cui ogni cattolico potesse identificarsi, indipendentemente dalla propria origine o background culturale, per evitare esclusioni o dispiaceri… Ma la polemica è scattata lo stesso, sul tema del “multiculturalismo” declinato a tutti i costi…

Personalità di spicco hanno espresso pubblicamente il loro disappunto. Il calciatore belga Thomas Meunier ha commentato su X: «Abbiamo toccato il fondo… e stiamo ancora scavando». Georges-Louis Bouchez, leader del partito di destra Movimento Riformista, è stato ancora più duro, definendo il presepe di Geyer «un’assurdità e un insulto alle nostre tradizioni». Poi, nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno rubato la statuina di Gesù bambino dal presepe, forse per protesta contro la negazione del volto. In Italia, un video di Matteo Salvini, che ha parlato di scelta bizzarra e triste, ha acceso il fuoco delle polemiche tra i cattolici più tradizionalisti.