L’Italia domina nel mercato europeo della pasta: raggiunto il record di esportazioni, consumo e produzione

Il primato inegugliabile

La pasta è una pietra miliare della cucina italiana, non solo tradizionalmente, ma anche a livello economico. Come ha spiegato Il Sole 24 ore nel 2024 in Unione europea sono state prodotte circa 6 milioni di tonnellate di pasta in tutto, per un valore economico stimato in 9,1 miliardi di euro. In questo scenario, l’Italia conquista il primo posto con 4,2 milioni di beni concentrando da sola il 69% dell’intera filiera. E ovviamente, anche sul piano delle esportazioni, la penisola domina il mercato: nel 2024 ha esportato 2,2 milioni di tonnellate su un totale continentale di 2,9 milioni.

Dall’altro lato, le importazioni generali sono arrivate a 1,7 milioni di tonnellate. Il 55% della pasta prodotta nel nostro territorio viaggia verso altri Paesi Ue, mentre il restante 45% è arrivato in altri lidi, come il Regno Unito e gli Stati Uniti. A livello comunitario, gli Stati che hanno importato più pasta sono la Germania con 468 mila tonnellate e la Francia con 372 mila tonnellate.

L’Italia guida la classifica europea sulla pasta per importazione, produzione e consumo

Secondo un report dell’Unione italiana food emerge un dato netto: con 23,3 chili consumati ogni anno da ciascun cittadino, guidiamo addirittura la classifica mondiale del consumo pro-capite. Inoltre, quasi sei pacchi italiani su dieci vengono venduti all’estero, raggiungendo oltre 200 Paesi e diventando in uno dei cibi più famosi del Made in Italy. I dati sottolineano la diffusione globale del prodotto: nell’ultimo anno, circa 80 milioni di porzioni di pasta italiana sono state consumate nelle case e nei ristoranti di quasi 200 Paesi. Questa tendenza del 2024, in realtà, si è mantenuta stabile anche nella prima metà del 2025, con un incremento dei volumi del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.

I consumi tra Francia e Grecia

il ruolo fondamentale dell’Italia si rispecchia anche nei più importanti mercati europei. In Francia, stando alla Chambre de l’Agriculture, il consumo ha superato le 566 mila tonnellate nel 2022: più del 96% dei cittadini compra la pasta, mentre sette francesi su dieci la mangiano almeno una volta alla settimana. Ancor più forte è il legame con la pasta in Grecia. Secondo l’UN.A.F.P.A., L’Ellade è seconda nell’Unione europea per consumo pro-capite con 12,2 chili annui, ovviamente dietro l’Italia.