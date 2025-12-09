Le rivelazioni di Sileri: “Ignoro chi decise tachipirina e vigile attesa. Fui minacciato dallo staff di Speranza”

In Commissione Covid

Nuove sconvolgenti rivelazioni della commissione che indaga sulla gestione della pandemia Covid. L’ex viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha rilasciato nel corso della sua audizione delle dichiarazioni molto gravi. «Mentre i cittadini italiani affrontavano la prima ondata di Covid e il Governo Conte II prendeva decisioni lesive delle libertà individuali, nei corridoi del Ministero della Salute volavano stracci», riferisce il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro del Senato e componente della commissione Covid.

Le clamorose rivelazioni del vice del ministro Speranza

«In una fase tanto delicata – prosegue il senatore di FdI – l’unità d’intenti sarebbe essenziale, invece sono emersi velenosi retroscena sulle minacce che Goffredo Zaccardi, l’allora capo di gabinetto dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, destinò all’ex viceministro Pierpaolo Sileri. ‘Stai buono o tiro fuori i dossier che ho nel cassetto’, avrebbe scritto Zaccardi a Sileri. L’ex viceministro ha spiegato di non aver fatto appello dopo l’archiviazione della denuncia giudiziale nei confronti dello stesso Zaccardi per via delle scuse di quest’ultimo, ma la scelta personale di Sileri non assolve dalla gravità della circostanza e della responsabilità politica di chi ha nominato Zaccardi, ovvero l’allora ministro Speranza. Dunque – sottolinea Zaffini – il triste quadro che emerge durante la prima fase della pandemia è caratterizzato da litigi e colpi bassi tra chi, al Governo e al Ministero della Salute, decideva della vita degli italiani».

Buonguerrieri: “Sileri ha saputo del contagio Covid dalla moglie”

Mentre Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, ricorda che «nell’aprile 2020 il ministero della Salute emanò la famosa circolare in cui raccomandava il discutibile utilizzo di Tachipirina e vigile attesa per curare il Covid. Ebbene, audito oggi in commissione Covid, l’allora viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha affermato di non sapere chi avesse stilato quel documento e che non fu nemmeno avvisato della sua pubblicazione. È la conferma che la gestione del Covid affogasse nella confusione più assoluta, in termini comunicativi e politici, basti pensare che Sileri ha anche dichiarato di aver appreso del contagio della coppia di cinesi a Roma, primi due casi di Covid in Italia, soltanto dalla moglie che aveva seguito la tv. Sempre a proposito di Tachipirina e vigile attesa lui stesso ha detto di non essere stato affatto d’accordo con quella scelta che ha impedito di sperimentare serie alternative terapeutiche, eppure qualcuno nel Ministero ha agito senza nemmeno informare il viceministro della Salute. Gli italiani hanno il diritto di conoscerne la ragione».

Zedda: i burocrati di Speranza paravento del governo

«L’ex viceministro della Salute Sileri – aggiunge Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia – conferma che l’ufficio di gabinetto e i direttori generali nominati dall’ex ministro della Salute Speranza facevano e disfacevano per coprire il ministro. Tutto era gestito da loro, che erano nominati dal Governo giallo-rosso. Quello stesso Governo che, in un momento drammatico per l’Italia, travolta dall’emergenza Covid, quando sarebbe stato necessario fare squadra, pensava invece a mettersi in contrapposizione con le Regioni. Ha detto anche questo Sileri, che ha descritto inoltre un clima di totale improvvisazione, di incomprensioni e di litigi che certo non giovò all’Italia vessata dal virus. È d’obbligo allora chiedersi se l’obiettivo del Governo Conte II fosse contrastare la pandemia o gestire il potere, con i burocrati nominati da Speranza – conclude Zedda – lasciati spadroneggiare e prevaricare per coprire le scelte errate dei vertici politici».