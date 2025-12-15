L’allarme dell’ambasciatore d’Israele a Roma: “In Italia gli ebrei non si sentono sicuri”

Sidney, il giorno dopo

"Quando un governo non agisce contro l'antisemitismo rapidamente, diventa violenza come abbiamo visto in Australia. E questo dovrebbe essere anche un un campanello d'allarme per i governi in Europa, anche in Italia. È un pericolo"

«Credo che gli ebrei in Italia si sentano senza sicurezza»: Parole allarmate quelle di Jonathan Peled, ambasciatore israeliano in Italia, in un’intervista con Bruno Vespa a ‘Cinque minuti’.

Peled ha aggiunto che gli ebrei in Italia «sono cittadini italiani, come tutti gli altri italiani» e «hanno il diritto di vivere in pace e in sicurezza e non sono in nessuna maniera relazionati con la politica interna di Israele, ma con la politica italiana».

«Ciò che dobbiamo capire è che quando un governo non agisce contro l’antisemitismo, rapidamente diventa violenza, come abbiamo visto in Australia. Questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per i governi in Europa e anche in Italia». Il riferimento di Peled è alle parole del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Secondo l’ambasciatore «anche gli ebrei in Italia si sentono senza sicurezza. Sono cittadini italiani, come tutti, hanno diritto di vivere in pace e in sicurezza. Non sono in nessuna maniera relazionati con la politica interna di Israele e la politica italiana». Ad una domanda sui bombardamenti israeliani su Gaza e il loro effetto sull’opinione pubblica, l’ambasciatore afferma: «Hanno danneggiato immagine di Israele ma credo che quando abbiamo una guerra asimmetrica contro un nemico come Hamas questo è il nostro dovere, difenderci e usare il metodo che si può per eliminare questa sfida, questo pericolo».

Sulla proposta «due popoli due Stati» quale soluzione al conflitto israelo-palestinese, «il problema non sono i coloni in Cisgiordania. Il problema principale è che manca una leadership palestinese moderato che accetti Israele, che sia disposta a fare un compromesso con Israele per negoziare un accordo. E in questo momento non c’è. Quindi dobbiamo sperare, aspettare e pregare per un futuro migliore».

«Credo che la tregua a Gaza possa essere durevole», ha detto ancora l’ambasciatore d’Israele in Italia, intervenendo alla trasmissione “Cinque Minuti” in onda su Rai1. «Fino a quando il mondo si unisce contro il terrorismo, contro il radicalismo islamico, contro Hamas, abbiamo l’opportunita’ di realizzare la tregua».