Ebrei

A Roma un'altra scritta

La vergognosa taglia contro gli ebrei: 100mila euro per un omicidio, ventimila per una casa bruciata

Il Jerusalem Post riporta l'orrore di un'organizzazione estremista che finanzierebbe gli attentati. In Italia massima allerta

Cronaca - di Paolo Cortese - 2 Dicembre 2025 alle 13:48

Centomila euro per ogni ebreo ucciso, ventimila euro per ogni casa bruciata. L’orrore esiste ancora ed è forte, come riporta Il Giornale che riprende a sua volta un articolo del Jerusalem Post che illustra nei dettagli il piano di un’organizzazione terroristica. E a Roma spunta un’altra scritta.

Le taglie contro gli ebrei : sito oscurato

Dietro il portale si presenta il “Punishment for Justice Movement”, un gruppo che si definisce “antisionismo estremista”. Il sito in lingua inglese, sembra essere stato chiuso venerdì pomeriggio, poche ore dopo aver attirato una notevole attenzione mediatica.

Il sito ha chiesto l’esecuzione di una lista di personalità accademiche israeliane che, a suo dire, erano considerate “criminali e collaboratori dell’esercito di occupazione” e “distributori di armi di distruzione di massa all’esercito israeliano”, che sono “coinvolti nell’omicidio di bambini palestinesi”.

Le personalità sotto mirino

Tra le decine di persone elencate sul sito come “obiettivi speciali” c’erano Shikma Bressler, leader delle proteste antigovernative e fisico presso il Weizmann Institute of Science, e il presidente dell’Università Ben Gurion, Danny Chamovitz.

Oltre alle ricompense per l’esecuzione, il sito offriva una ricompensa di 1.000 dollari per chi avesse posizionato cartelli davanti alle case delle vittime e di 20.000 dollari per chi avesse bruciato i loro veicoli.

Una fonte israeliana, in contatto con Il Giornale, conferma ciò che si temeva: dietro il movimento non ci sarebbe solo propaganda estremista, ma l’IRGC, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, il braccio armato del regime iraniano.

In Italia massima allerta e controllo

La crescita dell’antisemitismo, messa anche in relazione al conflitto di Gaza, allerta tutti i servizi di intelligence occidentali. L’Italia, attraverso il ministro Matteo Piantedosi, ha intensificato non solo la protezione di obiettivi sensibili (ambasciata, consolati, sinagoghe) ma ha anche aumentato il monitoraggio informatico per prevenire ogni possibile azione di violenza contro simboli israeliani e personalità che potrebbero essere vittima di azioni  criminali.

Lo striscione di Roma

Ebrei sionisti cancro del mondo”. È la scritta in vernice rossa comparsa, apprende l’Adnkronos, insieme a una stella di David equipaggiata a una svastica sul Lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga. Nei giorni scorsi, sempre a Roma, è stata imbrattata con vernice nera all’ingresso del tempio Beth Michael la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell’attentato del 8 ottobre del 1982 e sono comparse sul muro del centro ebraico in via di Villa Pamphilj le scritte ‘Palestina libera’ e ‘Monteverde antisionista e antifascista”.

