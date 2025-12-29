La Treccani incorona Leone XIV personaggio dell’anno: maestro di “sobrietà, misura e ascolto”

Parsimonioso di parole

Papa Leone XIV è il personaggio dell’anno 2025. “Per avere improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, e a promuovere una pace disarmata e disarmante”. Questa la motivazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, che riconosce nel pontificato di Prevost l’incarnazione di “una Chiesa povera per i poveri” in un tempo segnato da conflitti, polarizzazioni e leadership muscolari. A scegliere il pontefice – eletto l’8 maggio scorso come successore di Papa Francesco – è stato il Libro dell’Anno Treccani 2025.

“Parsimonioso di presenza e di parole“, ricorda la Treccani, Leone XIV “ha scelto di sfumare la propria figura. Ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra. Tanto sul piano politico quanto su quello teologico”. Leone XIV, primo Papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo figlio dell’ordine degli agostiniani cui appartenne Martin Lutero, “sta applicando la capacità di governo maturata durante la lunga missione in Perù. E si trova ora, da pontefice, a operare in un mondo in cui potenze che ambiscono a tornare ‘nuovamente grandi’ hanno bisogno che altri si rimpiccioliscano nella coscienza dei propri diritti”.

In questo scenario, spiega il Libro dell’Anno Treccani 2025, “segnato da inedite e interconnesse sfide globali, il nuovo Papa è chiamato a stabilire l’ordine delle priorità di un’agenda complessa. Tra nodi da sciogliere o da tagliare. In un percorso fatto di scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, che non promette consenso facile né immediato a un pontificato impegnato a promuovere una pace ‘disarmata e disarmante'”. Stiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno difficile – osserva il direttore Marcello Sorgi – grazie alla solida base professionale della Enciclopedia Treccani. E a una rete di qualificate collaborazioni esterne che garantiscono uno sguardo ampio e rigoroso su un presente molto complesso. E abbiamo individuato proprio nella Chiesa di Papa Leone XIV un nuovo importante protagonista della scena internazionale, da cui la scelta di nominarlo Personaggio dell’anno.

Il Libro dell’Anno Treccani 2025 ripercorre 365 giorni contraddistinti da tensioni belliche, economiche e sociali ma anche da sorprendenti eventi di storia, cronaca e cultura: il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’elezione di Papa Leone XIV, il terzo anno del governo Meloni e, più in generale, il ruolo dell’Europa in uno scenario globale alla ricerca di nuovi equilibri e alleanze, l’assegnazione dei Nobel, le principali rassegne di arte, musica e cinema.