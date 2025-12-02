La polemica sul Natale
La sfida di Vannacci al presepe oscurato: la Natività nello zainetto militare: “Noi lo portiamo ovunque” (video)
“Ci sono posti, come alcune piazze e alcune scuole, dove il presepe lo vogliono togliere o lo vogliono nascondere. Noi invece ce lo portiamo dietro ovunque, anche nello zaino”. Così Roberto Vannacci ha rilanciato sui social la crociata a favore del presepe natalizio. Anzi, ha addirittura modificato lo zaino: ha tagliato la tasca più esterna sostituendola con una grossa placca in plexiglas.
Vannacci e l’ironia sulla decisione di Silvia Salis a Genova
Il bersaglio polemico, non citato espressamente, è sicuramente il comune di Genova , attaccato dal centrodestra locale. Ma anche lo scempio di Bruxelles. “Non possiamo accettare che la giunta scelga consapevolmente di cancellare credo e tradizioni del nostro Paese e della nostra città”, avevano dichiarato i consiglieri di Fratelli d’Italia. Le polemiche non mancano. Nel fine settimana, è circolata la notizia che una scuola ha cambiato il testo del canto natalizio Jingle Bells togliendo un riferimento a Gesù. E la polemica prosegue.