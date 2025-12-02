La sfida di Vannacci al presepe oscurato: la Natività nello zainetto militare: “Noi lo portiamo ovunque” (video)

La polemica sul Natale

Vannacci ne escogita un’altra delle sue: il presepe portatile da tenere addirittura nello zaino e con tanto di musica natalizia incorporata. Come mai questa trovata? Semplice, l’europarlamentare leghista intende in tal modo polemizzare contro chi toglie il simbolo natalizio da «piazze e scuole»; contro chi per non offendere altre religioni e sensibilità camuffa il significato religioso, come accaduto nel centro di Bruxelles; e contro chi come a Genova preferisce un villaggio Babbo Natale al Presepe della nostra tradizione. Ecco allora che Vannacci escogita il suo presepe in miniatura: Gesù, Giuseppe e Maria – con tanto di bue asinello e pastorelli – stretti l’uno all’altro in una grotta più piccola del solito.

“Ci sono posti, come alcune piazze e alcune scuole, dove il presepe lo vogliono togliere o lo vogliono nascondere. Noi invece ce lo portiamo dietro ovunque, anche nello zaino”. Così Roberto Vannacci ha rilanciato sui social la crociata a favore del presepe natalizio. Anzi, ha addirittura modificato lo zaino: ha tagliato la tasca più esterna sostituendola con una grossa placca in plexiglas.

Vannacci e l’ironia sulla decisione di Silvia Salis a Genova

Il bersaglio polemico, non citato espressamente, è sicuramente il comune di Genova , attaccato dal centrodestra locale. Ma anche lo scempio di Bruxelles. “Non possiamo accettare che la giunta scelga consapevolmente di cancellare credo e tradizioni del nostro Paese e della nostra città”, avevano dichiarato i consiglieri di Fratelli d’Italia. Le polemiche non mancano. Nel fine settimana, è circolata la notizia che una scuola ha cambiato il testo del canto natalizio Jingle Bells togliendo un riferimento a Gesù. E la polemica prosegue.