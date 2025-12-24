La ‘scenata’ di gelosia della moglie di Calenda: “Carlo ha un debole per Meloni. È una donna dalla grinta affascinante” (video)

Scene da un matrimonio

Scene da un matrimonio tra Carlo Calenda e la moglie Violante, con la premier Meloni come terzo incomodo politico: è accaduto nel corso del programma Più Uno, in onda su Radio Globo e condotto da Federico Lobuono e Davide Mannone.

La moglie di Calenda e l’intervista scomoda sulla Meloni

L’intervista ha una improvvisa fibrillazione quando uno dei conduttori chiede: “Ci dici un politico che stimi che non è del tuo partito?”. Il leader di Azione si appresta a rispondere, ma la moglie Violante si apposta in modo guardingo, come se fosse già rassegnata alla risposta. «Non che ne condivida le idee – premette Calenda – ma dal punto di vista del coraggio, la Meloni è stata brava. Poi le sue idee, alcune le condivido, altre no, ma è stata brava, ha avuto coraggio». Una risposta sottoposta al vaglio della moglie di Calenda, Violante, che fa una smorfia di disappunto alle parole del consorte. «Sta facendo una faccia che non riesco a capire bene», osserva il conduttore del podcast. «Cosa ti aspettavi che rispondesse?» La signora Calenda a quel punto sibila a denti stretti: «Questo». Il conduttore infierisce: «Non ti piace come risposta? È uno spirito istituzionale».

Il leader di Azione: Giorgia mi piace perché è romana, diretta

«Bah, non so – replica Violante Calenda – Lui ci ha un po’ un debole per la Meloni». «Perché è romana, diretta», cerca di giustificarsi il consorte. Poi Violante precisa con garbo e lucidità: «Gli piace che lei è una donna, ci è arrivata da sola. Dimostra una grinta e una determinazione che può essere anche molto affascinante. Io non la voterei mai ma lei ha messo tanta grinta sul piatto».

«Vi sentite?», chiedono gli intervistatori al leader di Azione, che glissa con un lapidario: «Ho rapporti con tutti i politici». Poi la domanda innocente, che fa saltare i nervi a Violante: «Vi capita di fare l’aperitivo insieme?» A quel punto arriva un “No” secco in studio. A pronunciarlo non è Carlo, ma la signora Calenda. Ed è il siparietto più emblematico e divertente di tutto il podcast, che di momenti spassosi ne vanta parecchi.

Radio Globo: il format di Più Uno

Il programma “Più Uno” di Radio Globo si concentra sul concetto che dietro ogni figura pubblica – politico, imprenditore o personaggio noto – esiste sempre un “+1”, ovvero una persona che lo conosce davvero, anche nei dettagli che non emergono mai davanti alle telecamere o nel dibattito pubblico. La puntata del 14 dicembre è stata dedicata a Carlo Calenda, leader del partito Azione, con l’obiettivo di raccontare aspetti meno noti della sua personalità e della sua storia attraverso il punto di vista di chi gli sta accanto. Il programma va in onda ogni domenica dalle 10 alle 11 e cerca di offrire un ritratto più profondo e umano dei protagonisti della politica e della società, svelando retroscena, aneddoti e riflessioni che non trovano spazio nei tradizionali format televisivi o radiofonici.