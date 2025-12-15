La faziosità di Montanari: se la presidente dei rettori va ad Atreju è “vassallaggio”. Quando andavano dal Pd andava bene

I "veri" democratici

Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri a Pisa, ancora schizza veleni su Atreju. E lo fa tornando con un intervento, al solito di parte, sulla contestazione di un gruppetto di studenti dell’Udi alla ministra dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini. Il prof – che tanto livore dimostra verso la premier e il suo governo- sferra il suo attacco contro la presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), rea a suo dire di non avere difeso i poveri studenti contestatori.

Montanari contro Ramaciotti (Crui): “grave che vada a una festa di partito”

Nell’attacco via instagram Montanari si scaglia contro la presidente della Crui, Laura Ramaciotti, rea non solo di non aver difeso gli studenti rossi promotori della contestazione. Ed evidenzia: “Trovo riprovevole, gravissimo, indecente che chi mi rappresenta vada a un festa di partito”. Un’affermazione risibile: Ad Atreju si è presentato tutto il campo largo tranne Elly Schlein. Alla Festa di partito erano erano presenti esponenti delle opposizioni. Non solo: anche al panel dove era presente il ministro Bernini partecipava Alfredo D’Attorre, responsabile Università del Pd. Montanari era distratto. Mai come in questa edizione 2025 il confronto-scontro con le opposizioni ha trovato momenti anche di attrito, come accaduto tra Renzi e il ministro Casellati.

Il doppiopesismo di Montanari: la ex presidente Crui andava ai convegni del Pd

Peccato poi, che Montanari non avesse nulla da dire all’epoca in cui la ex presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni, partecipò a un evento del Pd e “solo” rigorosamente con esponenti del Pd, senza nessun esponente di maggioranza o del Governo. La chiamano democrazia. Sulla collega non aveva nulla da eccepire. Scrive Montanari su Instagram: “Ho ‘scoperto’ solo ora che accanto alla ministra Bernini, durante l’edificante siparietto degli ‘inutili e poveri comunisti’ gettato addosso agli studenti che sacrosantamente chiedevano conto del gigantesco disastro del semestre filtro di Medicina e delle sue selezioni, c’era anche Laura Ramacciotti, la presidente della Conferenza dei Rettori. Ebbene, da membro di quella conferenza trovo riprovevole, gravissimo, indecente che chi mi rappresenta vada a un festa di partito”.

Montanari senza ritegno: “Ramaciotti voluta d FdI…

Il suo attacco è totale e Montanari stesso con disinvoltura spiega il perché: “Ramaciotti è stata la candidata ed è la presidente voluta ed acclamata proprio da Fratelli d’Italia. Una presidente che a mio giudizio sta mettendo la testa del sistema universitario italiano sul ceppo del boia (il governo) che vuole tagliarle l’autonomia costituzionale. Andare ad Atreju significa rivendicare pubblicamente questo triste vassallaggio, questa dipendenza dalla politica. E da quale politica: quella dei fascisti!”. Ecco, l’ossessione è sempre quella. Il fascistometro di Montanari, lo sappiamo, è sempre in attività…. Ancora oggi sui La7 affermava che Schlein ha fatto bene a non andare ad Atreju perché, con i fascisti non si parla. Poi chiosa: “Che poi abbia taciuto, e non abbia difeso i nostri studenti attaccati in quel modo insopportabile, è ancora più grave. Ma non certo sorprendente.Di fronte a tutto questo, mi vergogno di far parte della Crui. Allora, che sia consentito dire almeno questo: not in my name”. Eppure, dicevamo, un anno fa, dicembre, c’è stato un evento promosso dal Pd al Pirellone sulle università: un convegno introdotto da Pierfrancesco Majorino e coordinato dal consigliere Paolo Romano. Il solito doppiopesismo, alla faccia della democrazia.