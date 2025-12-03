La credibilità italiana rimane alta nel 2025: dal Pil agli investimenti, ai consumi delle famiglie: il giudizio dell’esperto

I dati positivi

La credibilità italiana rimane alta sullo scenario internazionale e lo dimostrano i dati correnti sulla stabilità economica. Secondo i numeri grezzi di contabilità nazionale, riportati da Marco Fortis su Il Messaggero, nei primi nove mesi del 2025 i consumi e gli investimenti sono aumentati dell’1,38% in termini reali. In Germania, invece, sono cresciuti solo dello 0,44% e in Francia sono fermi a -0,03%. Peraltro la revisione Istat ha sottolineato che il Pil italiano nel terzo trimestre dell’anno corrente è aumentato dello 0,1% rispetto all’anno precedente: in sostanza, non abbiamo mai sfiorato “la recessione tecnica”.

Inoltre, la crescita tendenziale dei consumi dei nuclei familiari italiani, sempre nel terzo trimestre del 2025 è stata dell’1,03% e quella degli investimenti fissi lordi ha toccato addirittura il 5,32%. Nell’ultimo caso, si parla di un numero trainato dagli aumenti dell’edilizia non residenziale delle opere pubbliche spinte dal Pnrr a +10,8%, ma anche dei macchinari e impianti a +8,2%.

La credibilità italiana rimane alta in economia: buoni i dati sui consumi e gli investimenti

Se si esclude la spinta dei consumi pubblici, la crescita tendenziale del Pil italiano nei primi nove mesi del 2025 è stata comunque in aumento dello 0,34%. Chi soffre invece è la Francia, scesa a +0,17% e ancora peggio la Germania, che ha registrato un calo a -0,46%. Una notizia quasi inedita è che dal 2013 ad oggi i consumi pro capite in Italia sono risaliti fino ai 4720 euro del terzo trimestre dell’ultimo anno, tornando dopo alcuni anni allo stesso livello della Francia e superando di 880 euro quelli degli spagnoli. In conclusione, le previsioni della Commissione europea indicano una crescita del Pil italiano dello 0,4% e, secondo il parere dell’esperto, “siamo perfettamente in linea”.