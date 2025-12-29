Joint venture Fincantieri-Prysmian per l’acquisizione di Xtera, leader in telecomunicazioni sottomarine

Un settore strategico

Una joint venture guidata da Prysmian con Fincantieri ha firmato un accordo per l’acquisizione di Xtera, società con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, leader nei sistemi “chiavi in mano” di telecomunicazioni sottomarine, consentendo a Prysmian di diventare un player globale competitivo nel settore.

La joint venture tra Prysmian e Fincantieri per l’acquisizione di Xtera

L’acquisizione di Xtera, da un’affiliata di H.I.G., società globale di investimenti alternativi con circa 61 miliardi di euro di capitale in gestione, sarà realizzata tramite la joint venture tra Prysmian (con una partecipazione dell’80%) e Fincantieri (con una partecipazione del 20%). Prysmian e Fincantieri, riferisce una nota, hanno inoltre avviato una partnership che prevede lo sviluppo di servizi innovativi di installazione e sicurezza, con l’obiettivo di offrire un modello “one-stop shop” per soluzioni complete di telecomunicazioni sottomarine.

Il ruolo strategico dei collegamenti di telecomunicazioni sottomarine

Con la partnership e la joint venture, si rafforza ulteriormente il ruolo di Fincantieri come leader dell’integrazione di sistemi sottomarini all’avanguardia. Collegamenti di telecomunicazioni sottomarine rappresentano asset strategici di primaria importanza, con solide prospettive di crescita nel lungo periodo. Gli operatori del settore delle telecomunicazioni sono alla ricerca di nuovi fornitori di soluzioni, poiché l’adozione dell’intelligenza artificiale sta alimentando l’espansione dei data center e degli hyperscaler.

La sicurezza sarà un elemento centrale dell’offerta di Prysmian e le sue competenze consolidate nel monitoraggio, nell’installazione e nella produzione dei cavi saranno integrate con quelle di Fincantieri, che conferma il proprio ruolo di leader nello sviluppo di soluzioni integrate per l’universo sottomarino, con particolare attenzione alle soluzioni unmanned e per la sicurezza.

Folgiero (Fincantieri): «Rafforziamo la nostra capacità di anticipare le sfide globali»

Questa operazione «rappresenta un passo significativo nell’attuazione della nostra visione industriale, che individua il settore sottomarino come uno dei pilastri strategici del gruppo, oggi e in futuro», ha detto Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Managing Director di Fincantieri. «Coprendo ogni ambito di questo settore, anche attraverso partnership con aziende leader come Prysmian – ha aggiunto Folgiero – rafforziamo la nostra capacità di anticipare le sfide globali e di guidare l’innovazione lungo l’intera catena del valore. In un mondo in cui le

infrastrutture sottomarine sono sempre più fondamentali, Fincantieri punta a essere un leader e un punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni integrate e sostenibili».

Raul Gil (Prysmian): «L’acquisizione di Xtera passo avanti significativo»

«Grazie all’acquisizione di Xtera abbiamo eseguito un passo avanti significativo nel settore delle telecomunicazioni sottomarine, che sta registrando una crescita accelerata trainata dall’Ia», ha sottolineato Raul Gil, Evp Transmission di Prysmian. «Per completare la nostra offerta in qualità di leader nel mercato dei cavi sottomarini per l’energia, saremo ora ancora più competitivi nel garantire collegamenti telecom regionali e a lunga distanza su scale globale. La sicurezza rappresenta un elemento distintivo per i nostri clienti e, anche grazie a questa partnership con Fincantieri, saremo in grado di offrire al mercato soluzioni uniche e tecnologicamente avanzate, secondo un modello one-stop shop».

Keith Henderson (Xtera): «Un importante traguardo nel nostro percorso»

Keith Henderson, Ad di Xtera, ha sottolineato che «questo investimento rappresenta un importante traguardo nel percorso di Xtera, volto a rafforzare ulteriormente la nostra posizione competitiva nei sistemi di telecomunicazione sottomarina. Siamo entusiasti di collaborare con Prysmian e Fincantieri per offrire un’ancora più ampia integrazione lungo l’intera catena del valore agli operatori telecom e private owner di sistemi sottomarini».

L’acquisizione entro il primo trimestre del 2026

La transazione implica un enterprise value pari a circa 55,2 milioni di euro (65 milioni di dollari). L’acquisizione di Xtera rimane soggetta alle approvazioni regolamentari. Si prevede che il completamento della transazione avverrà nel primo trimestre del 2026. L’acquisizione di Xtera completerà la leadership di Prysmian nella produzione di cavi sottomarini per le telecomunicazioni, presso lo stabilimento di Nordenham (Germania), con soluzioni in-house di monitoraggio acustico e della temperatura, una flotta globale di navi posa-cavi e un know-how consolidato.

Verso l’estensione della partnership tra Prysmian e Fincantieri

La partnership con Fincantieri farà leva sulla già consolidata collaborazione nel campo delle navi posa-cavi e si estenderà a nuovi servizi sottomarini orientati alla sicurezza, tra cui mezzi di vigilanza e droni. Il modello one-stop shop di Prysmian per le soluzioni di telecomunicazioni sottomarine sarà fortemente radicato sia in Europa sia negli Stati Uniti, beneficiando di una cultura condivisa e di una supply chain integrata tra i due continenti. Prysmian e Fincantieri stanno inoltre valutando l’estensione della partnership anche al settore dei cavi sottomarini per l’energia.