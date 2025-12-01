Islamici sequestrano e terrorizzano l’inviata di “Fuori dal Coro”: le urla disperate (video)

Reportage choc

Immagini di paura. Giorni fa aveva denunciato il suo “sequestro” Costanza Tosi, cronista inviata di “Fuori dal Coro”: sequestrata e minacciata in una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, durante la registrazione di un’inchiesta sull’Islam. A dare notizia del caso era stato Le Figaro, riferendo anche della denuncia sporta dalla giornalista di Rete 4. «Mi hanno tenuta prigioniera», ha raccontato Tosi, riferendo inoltre di essere stata costretta a consegnare il cellulare. Domenica 30 novembre il video inquietante della disavventura della giornalista è stato trasmesso dal conduttore Mario Giordano.

Il terrore contro la giornalista di “Fuori dal coro”

Le urla che si ascoltano nel video sono angoscianti. Tosi è stata minacciata, volevano che cancellasse le riprese avvenute lo scorso 26 Novembre. Roubaix, città con oltre il 50% di popolazione musulmana e ad alti tassi di povertà presenta una notevole diffusione di negozi halal. “Il cellulare te lo metto nel tritacarne”, le gridano. Una vergogna assoluta, una gravità senza limiti. “Aiuto, aiuto”, grida la cronista. “Non mi puoi trattenere qua dentro”. La replica feroce: “Se continui a parlarmi nell’orecchio, ti tiro un destro”. “Nessuno ti aiuterà qui dentro”, la terrorizzano le persone all’interno del negozio in modo ostile. Ovviamente su X gli utenti si sono scatenati. Dopo un’accesa discussione il video è stato cancellato dal suo telefono e la donna è stata finalmente liberata,. Uno choc terribile e difficilmente superabile. (Foto dall’archivio Ansa).