Imam in libertà, “l’immensa gioia” di Avs. Pure Landini brinda. FdI: vantaggi per i lavoratori?

Tifo pericoloso

“Questo notizia ci regala una gioia immensa”. Dalla parti di Avs si brinda per la scarcerazione dell’imam di Torino, Mohamed Shahin, pericoloso predicatore di odio antisemita, destinatario di un decreto di espulsione a firma del ministro Matteo Piantedosi. Il partito di Fratoianni e Bonelli è il primo a festeggiare. Del resto erano scesi in piazza a Torino, con annessi scontri con la polizia (fino all’assalto alla sede de La Stampa) per solidarizzare con la “vittima” del governo Meloni. “Sappiamo di condividerla con tantissime e tantissimi torinesi che in queste settimane si sono mobilitati e che ringraziamo. È gravissimo che il ministro Piantedosi abbia costruito un decreto su basi inconsistenti, mentendo al Paese e alimentando un clima di sospetto verso una persona innocente e soffiando sul fuoco dell’islamofobia”, dichiarano esponenti locali di Avs.

Avs brinda alla liberazione dell’imam di Torino

Immancabili le perle di saggezza di Ilaria Salis che, insieme a Mimmo Lucano, entrambi eurodeputato di The Left, verga un comunicato esilarante. “Una vittoria per lo stato di diritto, una sconfitta per la destra di Lega e Fratelli d’Italia, e per il governo e il ministro Piantedosi che avevano giustificato in tutti i modi la persecuzione dell’uomo”. E giù con lodi sperticate all’imam, la cui pericolosità è conclamata (vedi frasi sulla mattanza del 7 aprile, definita ‘un atto di resistenza’) “Quella di Shahin è una figura pubblica, un punto di riferimento per la sua comunità, un elemento di dialogo con la comunità musulmana di Torino e non solo. Per questo sul caso della sua detenzione avevamo scelto di presentare un’interrogazione a risposta scritta anche in sede europea”, conclude la nota.

Per Landini è una immensa gioia. FdI: vantaggi per i lavoratori?

Nella comitiva si fa notare anche Maurizio Landini, come se la notizia fosse un’epocale vittoria sindacale a tutela dei lavoratori. L’ideologia della rivolta sociale è ancora una volta più forte del buon senso e della sicurezza. Invece di interrogarsi sull’opportunità politica e sociale di certi messaggi dell’imam si sceglie la strada del tifo. Non tarda ad arrivare la replica di Fratelli d’Italia. “Sui quotidiani a Cgil esprime profonda gioia per la liberazione dell’Imam di Torino Shalin”, scrive il senatore Alberto Balboni. “Faccio molta fatica a capire quale vantaggio porti ai lavoratori italiani permettere che Shalin torni a diffondere odio dal pulpito della Moschea di Torino predicando che la strage del 7 ottobre non è stata “violenza” ma una “reazione legittima”. E proprio nel giorno dell’ennesima terribile strage antisemita compiuta in Australia da estremisti islamici- Ma, in fin dei conti, da un sindacato che fa a gara con i centri sociali, con Fratoianni e con la Salis a chi la spara più grossa e con il proprio leader che incita alla ‘rivolta sociale’, cosa ci si potrebbe aspettare di diverso?”.