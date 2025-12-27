Il sindaco di Castiglione del Genovesi massacrato a sprangate sotto casa. Fratture e volto sfregiato: è grave

Atteso sotto casa, è stato colpito a sprangate da un uomo incappucciato che lo ha ridotto in condizioni gravissime. Il malcapitato è Carmine Siano, sindaco del piccolo comune di Castiglione del Genovesi, nel cuore del Cilento (Salerno), ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Il primo cittadino, di professione ingegnere, è stato colpito vicino alla propria abitazione da una persona incappucciata. L’episodio poco dopo le 20,30 del 26 dicembre. Il sindaco stava uscendo di casa, in via provinciale Madonnelle, non distante dal centro del paese, per presenziare a un evento natalizio. Quando aveva da poco lasciato l’edificio, un uomo è uscito dal buio e lo ha colpito con estrema violenza dandosi poi alla fuga.

Al momento del suo ingresso in ospedale i medici hanno diagnosticato una frattura scomposta all’arto inferiore sinistro, una frattura composta al braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita alla tempia sinistra e numerose lesioni diffuse su tutto il corpo, in particolare al volto. La prognosi per Siano rimane ancora riservata ma non è in pericolo di vita. Da ieri sera sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno per risalire al movente e all’esecutore della violenta aggressione. Per ora sono ignote le cause dell’assalto sebbene gli investigatori escludano la rapina finita male. L’ipotesi al momento più accreditata è l’azione premeditata per motivi di rancore, forse, collegati all’attività amministrativa del sindaco. Per i carabinieri, che seguono le indagini, l’aggressore potrebbe aver avuto intenzione di ucciderlo. Immediata è scattata la solidarietà trasversale da tutte le forze politiche. Tra i primi messaggi quello del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito vicino casa. Atto di violenza inaccettabile: conferma la necessità di tenere alta l’attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci non saranno lasciati soli”.