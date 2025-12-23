Il Napoli è supercampione d’Italia, Neres incanta gli arabi e batte il Bologna: da Adl bordate a Spalletti

A Riad

Sedicesimo trofeo per la società partenopea, decimo per Antonio Conte che incarta Vincenzo Italiano. Il patron accusa l'ex allenatore

Il Napoli fa il bis come ai tempi di Maradona e diventa supercampione d’Italia. Vince la Supercoppa a Riad battendo il Bologna 2-0, meritatamente e mostrando un giocatore, David Neres, che ha spunti da vero fuoriclasse. Per gli azzurri è il sedicesimo trofeo conquistato. Per Antonio Conte, il decimo da allenatore.

La partita

Il Napoli ha ampiamente meritato la vittoria creando diverse palle gol. Straordinaria l’intesa fra il centravanti danese Hojlund e il talento brasiliano, autore di entrambi i gol. Il primo tempo Neres ha sbloccato il risultato con un tiro a giro meraviglioso da fuori area su cui il portiere del Bologna, Ravaglia, non ha potuto fare niente. Nella ripresa, proprio il numero uno dei rossoblù, in precedenza autore di alcune belle parate, ha commesso un errore fatale su una rimessa, consentendo a Neres di chiudere la partita. La squadra azzurra bissa il successo dello scudetto di maggio come nel 1990, quando c’era il Pibe de Oro, e si porta a casa i dieci milioni di euro di premio.

Per Conte decimo trionfo da allenatore

Per Antonio Conte è il decimo trionfo da allenatore, considerando Juve, Chelsea, Inter e oggi il Napoli. Un palmares ricco destinato ancora a crescere nel tempo.

La bordata di De Laurentiis a Spalletti

A fine partita Aurelio De Laurentiis era raggiante. Per lui, due scudetti, due supercoppe e tre coppe Italia. Quasi la metà di quelli conquistati complessivamente dalla società che ad agosto prossimo festeggerà i cento anni di storia. Ai microfoni di Mediaset, il patron azzurro ha esaltato la squadra e l’allenatore e, ricordando il fallimento della stagione 2023-24 chiusa al decimo posto, ha lanciato una bordata contro Luciano Spalletti. “Poi racconterò- ha detto De Laurentiis- cosa accadde alla fine della stagione in cui vincemmo lo scudetto”. Una querelle tra i due ex amici che ancora oggi continua.