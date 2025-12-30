Hannoun, Bignami: “Schlein e Conte fanno come le tre scimmiette”. E posta il video della vergogna (video)

Silenzio imbarazzante

“Io sono simpatizzante di Hamas”. “Quello che avete sentito è Mohammad Hannoun che si autodefinisce un amico di Hamas; a casa mia chi è amico dei terroristi è lui stesso un terrorista, o ci assomiglia molto. Questa persona in questi anni ha raccolto milioni e milioni di euro e invece di destinarli alla popolazione di Gaza ha dato, così dice la Guardia di Finanza, il 71 per cento di quelle risorse ad Hamas”. Inizia così il post di Galeazzo Bignami su Fb nel quale incorpora proprio all’inizio un audio e un frame che dovrebbe dare inorridire Conte, Schlein, tutta la sinistra al solo ascoltarlo. Invece dal giorno dell’arresto sono stati tutti e due presi da un attacco di afasia…

“Questa persona -prosegue Bignami- è stata portata in giro dagli esponenti della sinistra che l’applaudivano, lo ossequiavano, lo riverivano. E poi si è scoperto che faceva queste cose. E benché siano passati giorni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, proprio i leader di quelle forze che lo portavano in giro, sono stati zitti. Non hanno detto una parola. Roba che le tre scimmiette, quelle che non vedono, non sentono e non parlano, al confronto sono dei capitani coraggiosi. Noi li avevamo avvertiti che stare vicino a queste persone era pericoloso. Ma loro hanno ritenuto di andare avanti e oggi si propongono di governare l’Italia. Vi fidereste di persone simili?”. Certo che no! “Il silenzio imbarazzato della sinistra sul caso di Mohammad Hannoun dice tutto- prosegue nel suo commento Bignami: “lisciano il pelo agli estremisti islamici perché gli italiani non li vogliono più votare. Com’è possibile fidarsi di persone simili?”.