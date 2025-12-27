Hamas sceglie la nuova leadership, il voto che decide tra il falco al Hayya e la colomba Mashaal

L'elezione ogni 4 anni

Il movimento islamista palestinese Hamas potrebbe eleggere a breve un nuovo leader. Lo riferisce “Asharq News”, media saudita del gruppo Saudi Research and Media Group (Srmg), citando fonti vicine alla leadership del movimento. Secondo le stesse fonti, il voto potrebbe svolgersi entro giorni o poche settimane, mentre sarebbe esclusa la convocazione di elezioni generali prima della conclusione completa della guerra a Gaza. I due principali candidati sono Khalil al Hayya, capo del Politburo di Gaza e ritenuto vicino all’Iran, e l’ex leader del movimento Khaled Mashaal, considerato più vicino al Qatar.

Il falco e il moderato

La divergenza centrale riguarda la strategia post-conflitto. Al Hayya sostiene la prosecuzione della lotta armata fino al ritiro totale israeliano dalla Striscia, mentre Mashaal sarebbe favorevole a compromessi negoziati per porre fine all’occupazione di Gaza. Le fonti aggiungono che Mashaal punterebbe anche a ridurre il legame strategico con Teheran, rafforzando i rapporti con Stati arabi considerati moderati. Secondo “Asharq News”, al Hayya godrebbe del sostegno dei vertici di Hamas sia a Gaza sia in Cisgiordania, inclusa la componente guidata da Zaher Jabarin, elemento che lo renderebbe il candidato con maggiori probabilità di vittoria.

L’organismo di voto

L’organo elettorale è il Consiglio generale della Shura, composto da circa 50 membri in rappresentanza dei tre politburi regionali: Gaza, Cisgiordania e diaspora palestinese. Hamas elegge il proprio leader ogni quattro anni. L’ultima consultazione risale al marzo 2021; quella prevista per l’inizio del 2025 è stata rinviata a causa della guerra. Il leader eletto nel 2021, Ismail Haniyeh, è stato ucciso in un’operazione israeliana a Teheran nel luglio 2024. Il suo successore Yahya Sinwar è morto nell’ottobre successivo a Rafah. Da allora, Hamas è guidato da una leadership provvisoria presieduta da Muhammad Ismail Darwish, che include al-Hayya, Mashaal, Jabarin e Nizar Awadallah. Secondo “Asharq News”, la decisione di procedere ora con l’elezione è legata sia al cessate il fuoco con Israele sia alle divergenze interne sulla governance futura di Gaza e sulle alleanze regionali.