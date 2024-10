La pornostar Mia Khalifa indigna il mondo: foto “hot”, soldati e azioni stragiste dei “combattenti di Hamas”

“This geriatric fuck can’t ceasefire anything”, “questo vecchiaccio non sa spegnere il fuoco di nulla” è la frase riferita a Biden che campeggia sul profilo X di Mia Khalifa, ex attrice pornografica libanese naturalizzata statunitense ora attiva su TikTok e OnlyFans. Le sue posizioni pro-Hamas, fin dalla strage del 7 Ottobre, fecero molto discutere, soprattutto perché manifestavano sostegno ai killer di Hamas fotografati mentre sparavano a persone indifese, bambini compresi. In un post Khalifa invitava i combattenti di Hamas a mettere il cellulare in orizzontale per meglio mostrare quello che stavano facendo, per poi definire “pittura rinascimentale” una foto di uomini di Hamas armati a bordo di un pickup. “È vero – confessa al New York Times in una lunga intervista – è il caos, un totale caos, ma rivendico il mio diritto ad avere un’opinione e non limitarmi a fare il mio lavoro”.

Mia Khalifa e la causa di Hamas combattuta dai profilo porno

La scena “poetica” del 7 Ottobre