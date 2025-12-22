“Gli ho affidato il mio cammino”: Meloni inaugura il museo di San Giovanni Paolo II: “Scrigno di spiritualità”

Visita emozionante

“Ha toccato la mia vita, gli ho affidato il mio cammino”. Visita densa di emozioni quella della premier Meloni che ha inaugurato il museo dedicato a San Giovanni Paolo II a Roma. La premier ha visitato il Pontificio Collegio Polacco che ospita la Casa Museo dedicata a Papa Wojtyla. La Casa Museo, da lunedì aperta al pubblico ad ingresso gratuito, è stata realizzata anche grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle iniziative legate al Giubileo.

I soggiorni romani di Papa Wojtyla

Il Pontificio Collegio Polacco è particolarmente legato alla figura di Wojtyla, che vi ha soggiornato ripetutamente durante le sue visite a Roma, prima dell’elezione al Soglio di Pietro. In particolare, Wojtyla ha risieduto nel Collegio alla vigilia del Conclave del 1978 ed è partito da lì per recarsi in Vaticano, dove poi è stato eletto Papa. La Casa Museo valorizza gli ambienti del Collegio collegati alla permanenza romana di Papa Giovanni Paolo II e i documenti autografi del Santo. Il percorso museale include, tra le altre cose, lo studio nel quale Wojtyla lavorava durante i soggiorni romani e la camera da letto, con gli arredi originali.

Il museo da lunedì aperto al pubblico e gratuito

Alla visita erano presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Sua Eminenza il Cardinale Stanislaw Dziwisz, Arcivescovo emerito di Cracovi; e Segretario particolare di Giovanni Paolo II, Sua Eccellenza Mons. Rino Fisichella, il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, Mons. Jan Antoni Glòwczyk, Rettore del Pontificio Collegio Polacco di Roma e Mons. Pawel Ptasznik, Rettore di San Stanislao e Presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II. “Questo museo è uno scrigno di fede, spiritualità, amore. Qui sono impresse le “orme” di un uomo normale ed eccezionale allo stesso tempo. Che ha toccato la mia vita e a cui ho affidato il mio cammino. Custodirò l’emozione di questa visita, unguento per l’anima e balsamo per il cuore”, ha scritto il Presidente Meloni sul libro d’onore del Pontificio Collegio Polacco, al termine della sua visita.