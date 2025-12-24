Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: “Il presepe come valore e radici. Siate orgogliosi della vostra identità” (video)

Messaggio social

“Un augurio sincero a tutti gli italiani”. A rivolgerlo in un video pubblicato sugli account ufficiali dei suoi social Giorgia Meloni, con alle spalle il tradizionale albero addobbato ma “soprattutto” il presepe, “simbolo” di “identità” che “più di tutti ci ricorda cosa sia il santo Natale”.

“Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi vive il natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi cerca un momento di pace e voglio farlo ancora una volta di fronte” al presepe, ha affermato la premier.

“Che questo Natale possa regalare a ciascuno un po’ di luce”

“Anni fa vi ho detto prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Lo penso ancora”, ha detto Meloni, secondo la quale “il presepe non impone nulla a nessuno, il presepe racconta una storia custodisce dei valori. Rende più profonde le radici e una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro”.

“Che si creda o no questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore, siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore, di pace che porta con sé. E che questo Natale possa regalare a ciascuno un po’ di luce, calma e forza, che possa essere un tempo per ritrovarsi, guardare avanti con fiducia senza dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo, buona vigilia e buon santo Natale a tutti”, ha concluso.