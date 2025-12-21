Fratelli d’Italia compie 13 anni, l’orgoglio di Meloni: “Da sfida controcorrente a forza centrale della Nazione” (video)

L'anniversario

«Tredici anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo. In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all’Italia reale. Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Oggi, aggiunge Meloni, «Fratelli d’Italia è una forza centrale nella vita della Nazione. Ma soprattutto è una storia collettiva che continua a vivere grazie a chi ci ha creduto dall’inizio, a chi si è unito lungo il cammino e a chi ogni giorno sceglie di metterci impegno, passione e cuore. Grazie a tutti voi. Questa è solo una tappa di un percorso che continua. Con la stessa determinazione di sempre, guardando avanti, insieme».

Nel video postato sui social si vedono alcuni stralci della presentazione alla stampa del partito, con Giorgia Meloni tra Guido Crosetto e Ignazio La Russa, oggi rispettivamente ministro della Difesa e presidente del Senato.

Fratelli d’Italia, centrodestra nazionale: lo storico annuncio

«Siamo pronti a giocare la nostra partita – scandisce Meloni nel manifesto programmatico di Fratelli d’Italia – Abbiamo idee, gambe, cuori e volontà. In questa sala, fuori da qui, voglio dire a tutti: ‘Non ci sottovalutate’. Perché noi non siamo un capriccio, non siamo un capriccio, non siamo un capriccio della storia e della politica. Noi siamo carne, sangue, passioni, di qualcosa che viene da lontano e che andrà ancora più lontano».

Quando Meloni diceva: non ci sottovalutate, non siamo un capriccio della politica

E ancora: «Noi siamo la storia e la cultura politica, siamo le idee e la loro realizzazione, siamo il passato che serve al futuro, noi siamo la coerenza che non è stata mai tradita, siamo le scarpe piene di fango e le mani pulite. L’Italia è pronta, noi siamo pronti e lo vedrete insieme il 25 settembre. In uno dei primi eventi di Fratelli d’Italia citai una frase di San Francesco che diceva tu cominci a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirai a fare l’impossibile. È quello che abbiamo fatto noi. Grazie a tutti. Lo sfavorito per riuscire deve stravolgere tutti i pronostici. È quello che intendo fare ancora, stravolgere tutti i pronostici».