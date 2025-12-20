Fratelli d’Italia compie 13 anni e ricorda l’«atto d’amore vero» che ha cambiato la politica italiana (video)

Una scommessa vinta

«Un atto d’amore vero, fatto di visione, sacrificio e fiducia. Una scommessa vinta che oggi racconta una storia di orgoglio, identità e appartenenza. Siamo Fratelli d’Italia». Così sulle pagine social il partito di via della Scrofa “festeggia” i suoi 13 anni. Nella foto scelta per accompagnare il post su Facebook sono ritratti i fondatori del partito, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto, che li abbraccia letteralmente dall’alto.

FdI compie 13 anni e ricorda l’«atto d’amore vero» da cui nacque

Su Instagram una gallery più estesa illustra i momenti salienti di una storia iniziata con un atto di coraggio, quell’uscita dal Pdl che molti all’epoca accolsero con scetticismo e qualcuno con sarcasmo, per lo più pensando che si trattasse di una sorta di suicidio politico. Il primo dei tanti «pronostici smentiti»: dieci anni dopo, con FdI alla guida del Paese arrivavano per la prima volta destra e per la prima volta una donna.

Dall’annuncio della fondazione del partito alla guida dell’Italia

«È ufficiale: io e Guido Crosetto lasciamo il Pdl. Nasce Fratelli d’Italia, movimento di centrodestra. Onestà, partecipazione, meritocrazia», si legge nel post del 20 dicembre 2012 con cui Meloni dava l’annuncio di quello che sarebbe diventato un passo decisivo per la storia politica – e non solo – dell’Italia. Alcuni dei momenti di questa storia si scorrono con le foto: dalla presentazione del partito con una manifestazione a Galleria Sordi, il giorno immediatamente successivo all’annuncio social, alla foto iconica del cartello con su scritto “Grazie Italia” la sera del trionfo elettorale, fino agli scatti di Meloni nei panni di presidente del Consiglio in Italia e nei consessi internazionali.

I sondaggi in costante crescita

Ma in questa data a rendere merito alla storia di FdI non ci sono solo i post. C’è soprattutto la fiducia che gli italiani continuano a nutrire nel partito e nella sua leader: due diversi sondaggi, uno di Spin Factor e uno di Pagnoncelli per il Corriere della sera, confermano che FdI resta saldamente il primo partito italiano e in crescita e che Meloni è leader senza competitor.