Forlì, nascosto tra le piante, assale, immobilizza e poi violenta una donna che fa jogging: fermato 26enne gambiano

Stupro in pieno giorno

A San Mauro Pascoli (Forlì) i carabinieri hanno rapidamente rintracciato e arrestato come presunto aggressore di una donna che correva lungo un sentiero. Bloccata e trascinata in un posto appartato, l'uomo l'ha terrorizzata, bloccata e poi ne ha abusato. Sarebbe già ritenuto responsabile di palpeggiamenti commessi in precedenza nei confronti di un’altra donna

È successo ancora, e una volta di più il drammatico copione si ripete ai danni di una ennesima vittima, aggredita, abusata, e ferita nell’anima e nel corpo. Cambia solo la scena del crimine, ma contesto e esiti sono gli stessi dei tragici precedenti, e che stavolta registrano una violenta aggressione che ha scosso la comunità di San Mauro Pascoli (Forlì), dove una donna è stata brutalmente aggredita, immobilizzata e violentata, mentre faceva jogging in un’area isolata. I Carabinieri di Cesenatico sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad arrestare in breve tempo un 26enne del Gambia, ritenuto il responsabile dello scempio e individuato anche grazie alla ferita riportata durante la strenua difesa che ha provato ad opporre la vittima. L’uomo è ora in stato di fermo con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali, ed è sospettato di precedenti analoghi.

Stando a una prima ricostruzione di dinamica e tempistica dell’aggressione, dunque, siamo nella tarda mattinata del 5 dicembre quando, lungo un sentiero a ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli, una donna, che stava facendo una corsa in un’area isolata, viene intercettata da un individuo che, in previsione di compiere l’agguato, si era preventivamente nascosto nella vegetazione in attesa della vittima di passaggio. A quel punto, vedendola passare, l’ha prima immobilizzata e poi trascinata in un’area appartata dove, nonostante le resistenze opposte dalla donna, ha abusato di lei.

Soccorsa da carabinieri e sanitari, la vittima è stata quindi accompagnata e medicata all’Ospedale Bufalini di Cesena, da dove è uscita con con diversi giorni di prognosi. I militari sono stati contattati telefonicamente dalla donna che, dopo la fuga del suo aggressore, era ancora sul luogo della violenza e sotto shock. Gli accertamenti, attivati dalla centrale operativa della compagnia di Cesenatico, sono stati svolti grazie alla precisa descrizione dell’aggressore, che aveva una ferita a una mano procuratagli dalla donna nel tentativo di difendersi.

Le ricerche, con pattuglie e il supporto di un elicottero del Nucleo carabinieri di Forlì, si sono concentrate lungo le aree rurali circostanti e, in breve tempo, hanno permesso d’individuare il presunto responsabile all’interno di un capanno, a circa un chilometro dal luogo del fatto. L’uomo, che è anche ritenuto responsabile di palpeggiamenti commessi in precedenza nei confronti di un’altra donna, che ha poi segnalato l’episodio alla locale stazione dei carabinieri, è stato arrestato. E, su disposizione del sostituto procuratore di Forlì, condotto alla casa circondariale locale, in attesa dell’udienza di convalida.