Fico presenta i suoi assessori tra riciclati e nomi imposti dai ras locali. Il centrodestra: “Giunta monca e confusa”

37 giorni dopo il voto

Se l’è presa comoda, ma alla fine Roberto Fico è riuscito a presentare entro la fine dell’anno, proprio sul filo di lana del 2025, la sua giunta. A oltre un mese dal voto che lo ha eletto governatore della Campania e dopo trattative degne di un suk turco, il presidente pentastellato, ha trovato la quadra sulle deleghe, trattenendone alcune per sé, potendo così dare finalmente la lista del ‘governo’ regionale della Campania, dopo la vittoria del 24 novembre scorso, che lo ha portato a succedere al dem Vincenzo De Luca.

Poche le sorprese sui nomi dei dieci assessori, a cominciare dal vicepresidente che è il dem Mario Casillo, cui va la delega ai trasporti e al Mare. Sempre democratici sono anche il neo assessore Enzo Cuomo con delega al governo del territorio e al patrimonio, già sindaco di Portici. Terzo nome del partito della Schlein è quello di Andrea Morniroli, che si occuperà di scuola e politiche sociali. “Siamo pienamente soddisfatti per l’esito e per la composizione complessiva della squadra, è una Giunta di alto profilo, che siamo convinti sarà in grado di attuare, insieme al presidente, il programma di governo che abbiamo presentato ai cittadini”, plaude il coordinatore regionale dem, Piero De Luca. Fulvio Bonavitacola, già vice di De Luca per 10 anni sarà assessore allo sviluppo economico.

Chi sono le 4 donne della giunta Fico

Al M5s responsabilità per l’Ambiente e per le politiche abitative, che saranno la mission della legale salernitana Claudia Pecoraro, assegnataria di due deleghe. Dal Psi arriva Enzo Maraio, segretario nazionale che si occuperà di turismo, promozione del territorio e transizione digitale. Da Avs arriva Fiorella Zabatta, con le deleghe per le Politiche giovanili, lo Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali.

Renziana è Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione. In quota Mastella invece l’assessore all’Agricoltura Mariacarmela Serluca, al centro di un piccolo giallo, visto che il suo nome il sindaco di Benevento, leader di Noi al centro, lo aveva dato per certo prima della formalizzazione di Fico.

Chi è l’assessore Cutaia, portato da Franceschini al Mic

Nome non previsto invece quello dell’assessore alla Cultura e agli Eventi, proveniente dal ministero della Cultura dove era direttore generale Spettacoli, Onofrio (Ninni) Cutaia, manager portato ai vertici del Ministero della cultura da Dario Franceschini, Ninni Cutaia. Una figura ‘tecnica’ di area dem che gode della fiducia del presidente. Come scritto Fico tiene invece la delicatissima delega alla Sanità, al Bilancio e dei fondi nazionali ed europei.

«È monca di assessorati importanti, confusa nella distribuzione delle deleghe e povera di competenze», commenta il deputato e coordinatore della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi. «È il risultato di settimane di lotte interne al centrosinistra finalizzate solo all’occupazione del potere, al regolamento di conti all’interno del partito Democratico, che esprime tre esponenti maschi e si ricorda delle pari opportunita’ come uno slogan solo quando le scelte toccano ad altri, e alla definitiva messa in un angolo dell’ex presidente De Luca, che ne esce completamente ridimensionato».

La giunta Fico assessore per assessore

Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare

Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio

Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola

Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità

Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico

Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale

Angelica Saggese: Lavoro, Formazione

Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale

Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali

Maria Carmela Serluca: Agricoltura