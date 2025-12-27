Famiglia nel bosco: la coppia Trevallion si affida al super psichiatra Cantelmi, fedelissimo di papa Francesco

Presentata nuova istanza

Natale senza figli, fratellini senza il calore dei genitori. Per la Famiglia nel bosco le festività sono trascorse nel peggiore dei modi (appena tre ore trascorse insieme) per la doppia bocciatura (in Corte d’Appello e al Tribunale per i minorenni) del ricongiungimento. Ma i legali della coppia anglo-australiana non si danno per vinti. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solina hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. E deciso l’allontanamento dei tre figli minori in una struttura protetta.

Famiglia nel bosco, nuova istanza per il ricongiungimento

A sostegno della tesi degli avvocati vengono allegate alcune foto in cui i bambini, due gemelli di 6 anni e una di 8, si trovano in normali situazioni quotidiane, dal supermercato ai giochi nel centro commerciale. In particolare un’immagine – pubblicata oggi dal quotidiano il Centro – mostra i minori che mangiano un gelato in coppetta utilizzando i cucchiaini di plastica. Una foto che smentirebbe l’iniziale ritrosia della mamma a far utilizzare oggetti di plastica ai figli. Cosa che avrebbe inciso anche durante il ricovero in ospedale dopo l’intossicazione da funghi, occasione in cui – come è riportato dai giudici – Catherine chiese di non utilizzare il sondino naso-gastrico proprio perché in plastica.

La coppia si affida alla consulenza psichiatrica di Tonino Cantelmi

Ma c’è un’altra novità di spicco nella strategia difensiva di Nathan e Catherine Trevallion che riguarda la nomina di un consulente di parte che affianchi la psicologa nominata dai giudici. La difesa, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, si affida ora alle competenze ‘pesanti’ di Tonino Cantelmi, psichiatra di grande prestigio e professore associato all’Università Gregoriana. Cattolico militante, già nominato da Papa Francesco (era il 2020) “membro del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale”, giocherà un ruolo anche nel consolidamento della strategia mediatica dei Trevallion. Meno rigidità, più compromessi. Il tutto proprio mentre i due attendono la valutazione psicologica propria e dei figli, che nei prossimi giorni incontreranno esperti che si occuperanno di monitorare “l’andamento dello sviluppo cognitivo e psicoaffettivo, le figure di riferimento riconosciute e i modelli di identificazione sviluppati”. Secondo il quotidiano, il ruolo del super consulente sarà quello di sostenere la coppia nelle valutazioni psicologiche disposte dal tribunale, ma al contempo accompagnarla nell’assunzione di una posizione meno radicale e più aperta alle richieste dei giudici e degli assistenti sociali.