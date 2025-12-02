Eurochoc: Federica Mogherini arrestata dalla polizia di Bruxelles. “È accusata di frode e corruzione”

Tangenti rosse

L’ex Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed ex ministra degli Esteri Federica Mogherini è stata arrestata all’alba a Bruxelles per frode in appalti pubblici e corruzione. Lo riportano i quotidiani belgi, ricostruendo la vicenda processuale.

Tra le tre persone fermate nell’ambito dell’indagine della Procura europea sulla presunta frode nell’utilizzo dei fondi Ue per programmi di formazione, ci sarebbe la rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante per la politica estera (2014-2019), Federica Mogherini. Lo riportano i media belgi Le Soir e L’Echo citando fonti attendibili. L’indagine riguarda sospetti di favoritismi e possibile concorrenza sleale nell’assegnazione da parte del SEAE al prestigioso Collegio d’Europa di un programma di formazione di nove mesi per futuri diplomatici europei. I presunti reati risalgono al periodo 2021-2022 e, secondo la Procura europea, le possibili accuse includono: “frode nell’aggiudicazione di appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale”.

I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2022 e, secondo la Procura europea, i reati ipotizzati sarebbero “frode nell’aggiudicazione di appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale”. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire “se il Collegio d’Europa o i suoi rappresentanti siano stati informati in anticipo dei criteri di selezione” nell’ambito della gara d’appalto indetta dal servizio diplomatico dell’Ue per un programma di formazione. Come ricorda Le Soir, la Procura europea (Eppo), istituita nel 2021, è un organismo indipendente dell’Ue incaricato di contrastare le frodi ai danni dei fondi Ue e qualsiasi altro reato che leda i suoi interessi finanziari (corruzione, riciclaggio di denaro, frode transfrontaliera in materia di Iva). Questo organismo sovranazionale ha l’incarico di indagare, ma anche di perseguire e di assicurare alla giustizia i responsabili di tali reati, un nuovo potere che non ha l’Ufficio europeo per la lotta antifrode

Chi è Federica Mogherini

Federica Mogherini è stata deputata dal 2008 nelle file del Partito democratico, l’anno successivo è diventata responsabile nazionale Pari opportunità nella segreteria di Dario Franceschini. È stata Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del governo Renzi dal 22 febbraio 2014 al 31 ottobre 2014.