Donna trovata morta a Milano. Il Pm: “Segni strani sul corpo”, si segue la pista dell’omicidio

Ancora senza identità

La giovane avrebbe una trentina d'anni. Esclusa dagli inquirenti la possibilità che si sia trattata di una causa accidentale

Il corpo di una donna dell’apparente eta’ di circa 30 anni è stato trovato lunedì mattina a Milano in un cortile in via Paruta 74 nel quartiere di Cimiano, alla periferia Nord Est del capoluogo lombardo. Secondo quanto si apprende, il corpo riporterebbe intorno al collo i segni che potrebbero essere quelli dell’aggressione. Le indagini dovranno chiarire l’identità della donna , trovata senza documenti, e le cause della morte.

Trovata dal custode

La donna è stata trovata dal custode dello stabile popolare in uno spazio seminascosto del cortile. Aveva lividi sul corpo, anche sul collo, che fanno ipotizzare un delitto. Non aveva con sé documenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona. Il corpo della giovane è stato rinvenuto semivestito e con delle ecchimosi.

Il Pubblico ministero: “Strani segni sul corpo”

Sul posto è presente il Pm di turno Antonio Pansa, che coordina l’inchiesta dei carabinieri. Al momento sono ancora in corso i primi rilievi per capire le cause della morte. ”Qualcosa di strano c’è. Ci sono segni in varie parti del corpo”, ha detto il pubblico ministero.

Si indaga per omicidio

La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio. Esclusa dal medico legale la possibilità di una caduta accidentale. Sarà fondamentale cercare di arrivare subito all’identità della donna per scoprire il possibile esecutore dell’omicidio. Gli inquirenti al momento non escludono l’ipotesi di un delitto passionale, ma per stabilirlo sarà necessario prima capire il nome della signora. Decisiva potrebbe essere la consultazione delle telecamere che sono state requisite lungo tutto il perimetro della zona. Ma, come confermato dagli stessi inquirenti, solo quando si conoscerà il nome della ragazza si potranno fare ipotesi più concrete sul possibile autore. Le ecchimosi e i segni sul collo, oltre ai rilievi scientifici, hanno però escluso che possa essersi trattato di una morte accidentale.